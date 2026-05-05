El Salvador: Condenan a prisión a miembro de barra brava por incidentes violentos tras partido de fútbol

Aficionados violentos apedrean un autobús y se enfrentan a las autoridades en un contexto de disturbios pospartido en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tribunal de El Salvador dictó dos años de prisión para un integrante de la barra organizada Barra Brava del Alianza F. C. informó este martes tras hallarlo culpable de desórdenes públicos agravados en el municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad Centro. La condena se suma a la impuesta la semana anterior a otros doce miembros de la misma agrupación.

Según información de la cuenta de Centros Judiciales, el Juzgado de Instrucción de San Juan Opico emitió la sentencia contra Jairo Emerson M. tras un procedimiento abreviado.

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El imputado reconoció su participación en los hechos ocurridos el pasado 25 de octubre de 2025, lo que permitió agilizar la resolución. Al no superar la pena los tres años de prisión, el tribunal autorizó la sustitución por trabajo de utilidad pública, mecanismo contemplado en la legislación penal salvadoreña para ciertos delitos y condenas menores.

En la misma audiencia se decretó sobreseimiento provisional para otro implicado, quien también era procesada por el mismo delito. La decisión se basó en la insuficiencia de pruebas para acreditar su responsabilidad, aunque la causa podría reabrirse si surgen nuevos elementos.

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El ataque registrado el 25 de octubre de 2025, entre hinchas del Alianza F. C. y Club Deportivo FAS, dejó daños materiales y personas lesionadas, según la Policía Nacional Civil. (Cortesía: Centros Judiciales)

La investigación judicial determinó que la noche del 25 de octubre, en el paso a desnivel del desvío de San Juan Opico, se produjo una disputa entre seguidores identificados de Alianza F. C. y FAS.

El altercado culminó con el ataque a un autobús que transportaba aficionados del combinado tigrillo, lo que provocó daños materiales en el vehículo y varias personas lesionadas. El caso fue documentado por autoridades locales y confirmado por la PNC.

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La resolución judicial forma parte de una serie de acciones emprendidas por el sistema de justicia salvadoreño en respuesta a recientes episodios de violencia vinculados a barras organizadas en el fútbol local. Solo en las dos últimas semanas, al menos 13 integrantes de la Barra Brava del combinado paquidermo recibieron sentencias por hechos similares, de acuerdo con los juzgados.

El fallo por parte del juzgado ocurre en un contexto de creciente demanda pública para erradicar la violencia asociada al fútbol profesional. Organismos de seguridad y autoridades deportivas han insistido en la implementación de protocolos de control y campañas de convivencia pacífica entre seguidores de diferentes equipos.

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La sentencia contra Medrano permite substituir la pena de prisión por trabajo de utilidad pública, según lo establece la legislación penal vigente en El Salvador. (Cortesía: Imagen ilustrativa de Infobae)

Una rivalidad histórica que no debe dar paso a la violencia

La rivalidad entre Alianza F. C. y FAS representa uno de los duelos más tradicionales y apasionantes del fútbol salvadoreño. A lo largo de las décadas, ambos equipos han construido una historia marcada por partidos memorables, finales disputadas y una competencia que trasciende lo deportivo. Este enfrentamiento moviliza a muchos de los hinchas, genera expectativas en cada jornada y alimenta el folclore futbolístico del país.

Las diferencias de estilo, tradición e identidad entre los clubes han contribuido a forjar un enfrentamiento que, durante años, ha sido sinónimo de espectáculo y entrega.

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Sin embargo, la pasión que despierta este clásico no debe ser motivo para justificar actitudes violentas dentro o fuera de los estadios. El fútbol debe ser un espacio de convivencia, respeto y celebración colectiva.