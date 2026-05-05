El Salvador

“La niña vio el asesinato”: Salvadoreña es asesinada por su esposo en Houston y la familia clama por su repatriación

El feminicidio de Yanira Marín en Houston, presenciado por su hija adolescente, conmueve a la comunidad salvadoreña. Sus familiares apelan a la solidaridad para costear la repatriación y el futuro de los menores

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Una de las últimas imágenes de Yanira Marín en Houston, compartiendo un momento especial con su familia (Cortesía).
Una de las últimas imágenes de Yanira Marín en Houston, compartiendo un momento especial con su familia (Cortesía).

El sábado 2 de mayo, el silencio habitual de la cuadra 14200 de la calle Texarkana, en la zona de Cloverleaf al este de Houston, se rompió de forma definitiva a la 1:00 p.m. Dentro de una de esas viviendas, lo que parecía ser una vida familiar de esfuerzo y unidad forjada durante años de migración desde El Salvador se desmoronó en un instante de violencia inexplicable.

Yanira Elizabeth Marín de Romero, de 39 años, fue asesinada a tiros por su esposo frente a una de sus hijas, dejando un vacío que hoy su familia intenta llenar con peticiones de justicia y ayuda humanitaria.

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La causa detrás del feminicidio, según los reportes del Sheriff del Condado de Harris, Ed González, resulta tan absurda como dolorosa. José Arquímedes Romero, de 43 años, confesó haber disparado contra su esposa porque, presuntamente, ella no se estaba tomando “lo suficientemente en serio” un dolor de espalda que él padecía.

Sin embargo, desde El Salvador, la familia de Yanira ofrece una perspectiva distinta que profundiza el misterio de la agresión. Mery Marín, hermana de la víctima, describe a José no como un hombre violento, sino como un “buen padre y esposo” hasta ese fatídico sábado.

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Según relata la familia, el agresor ya se había recuperado de sus problemas de salud. “Ella lo cuidó mucho. Él ya no tenía nada porque ya se había curado”, afirma Mery, sugiriendo que el ataque fue un arranque de ira irracional más que el desenlace de una enfermedad física.

Después de 19 años de casados, la vida de Yanira Marín y su familia en Houston se vio marcada por una tragedia (Cortesía).
Después de 19 años de casados, la vida de Yanira Marín y su familia en Houston se vio marcada por una tragedia (Cortesía).

La crueldad del acto se magnifica por la presencia de los cuatro hijos de la pareja. En el momento del ataque, Yeimi, de 13 años, fue testigo ocular de cómo su padre le disparaba a su madre en la habitación, sin que mediara una discusión previa. El reporte inicial indica que los niños corrieron a esconderse para salvar sus vidas.

Los hijos, cuyas edades oscilan entre los 20, 13, 8 y apenas 2 años, resultaron físicamente ilesos, pero con una herida emocional que marcará el resto de sus vidas. Actualmente, se encuentran bajo el cuidado de una tía materna en Estados Unidos, mientras la familia en El Salvador clama para que la custodia legal permanezca en el círculo familiar y no pase a manos del Estado, o peor aún, quede bajo la influencia legal del agresor, quien permanece arrestado en la cárcel del condado de Harris.

Autoridades del condado de Harris arrestaron al esposo de Yanira Marín tras el asesinato en Houston (Cortesía).
Autoridades del condado de Harris arrestaron al esposo de Yanira Marín tras el asesinato en Houston (Cortesía).

Un duelo en espera y un llamado a la solidaridad

A pesar de lo que circuló inicialmente en redes sociales, el cuerpo de Yanira aún no ha sido entregado a sus familiares. El proceso forense y legal ha sido lento, prolongando la agonía de una madre y una hermana que esperan desde Santa María, en Usulután Este, para darle el último adiós.

La meta de la familia Marín es clara: repatriar los restos de Yanira a su natal. El costo de este proceso, asciende a un mínimo de $15,000, una cifra inalcanzable para una familia de escasos recursos que perdió a su principal sustento emocional.

“No queremos nada de las autoridades, solo queremos traerla a casa y que mis sobrinos estén bien”, expresó Mery Marín a Infobae con una resignación que quiebra el alma.

La familia de Yanira Marín solicita ayuda para repatriar sus restos a El Salvador tras el crimen en Houston (Cortesía).
La familia de Yanira Marín solicita ayuda para repatriar sus restos a El Salvador tras el crimen en Houston (Cortesía).

La familia ha sido enfática en aclarar que, debido a complicaciones con plataformas digitales como GoFundMe, la ayuda se está canalizando directamente a través de contactos telefónicos y transferencias directas para evitar estafas. Han habilitado las siguientes vías de contacto para quienes deseen colaborar con los gastos de repatriación y el sustento de los cuatro menores huérfanos:

  • Contacto en EE. UU. (Zelle/Información): +1 (415) 240-5618
  • Contacto en El Salvador: 7117-4726

Yanira Marín vivió nueve años en los Estados Unidos, dedicada por completo a su hogar y a sus hijos. Su historia es ahora un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida y de cómo la violencia doméstica puede esconderse tras la fachada de una familia “normal”.

Mientras José Arquímedes Romero enfrenta cargos por asesinato, una familia entera en dos países distintos se une en un solo ruego: llevar a Yanira de vuelta a la tierra que la vio nacer.

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