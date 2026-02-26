Costa Rica

Empresas tecnológicas de Costa Rica impulsan exportaciones con adopción de inteligencia artificial

Un alto porcentaje de compañías locales ha integrado plataformas inteligentes y servicios avanzados en sus operaciones, lo que consolida a Costa Rica como actor clave en mercados internacionales de tecnología y servicios digitales avanzados

La apertura del nuevo centro
La apertura del nuevo centro de Procomer en California responde a la estrategia nacional de atraer proyectos en sectores clave como semiconductores, manufactura avanzada, servicios empresariales e industria agroalimentaria (Foto cortesía Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica)

El sector de tecnologías de información y comunicación de Costa Rica se consolida como un ecosistema exportador con un uso intensivo de inteligencia artificial, según el informe publicado este miércoles por Procomer, la agencia oficial costarricense de promoción de exportaciones. Un 72 % de las empresas exporta servicios, mientras que el 76 % ya utiliza herramientas de IA generativa y agentes digitales en sus operaciones, datos que anticipan un crecimiento sostenido para el periodo 2025-2026.

El informe Caracterización del Sector TICs Costa Rica 2025 analizó una muestra representativa de 86 empresas costarricenses. Los hallazgos muestran que el sector mantiene su perfil global y expande su base tecnológica. El 33 % de las empresas desarrolla soluciones basadas en IA generativa, mientras que el 37 % lleva adelante actividades formales en inteligencia artificial que abarcan desde aprendizaje automático hasta procesamiento de lenguaje natural y agentes digitales inteligentes.

El 67 % de las empresas comercializa soluciones bajo el modelo «as-a-service» (software como servicio), y el 59 % desarrolla software a la medida de sus clientes. El informe resalta la incorporación de tecnologías 4.0, como computación en la nube, automatización de procesos y analítica de datos, en los modelos de negocio del sector.

Para Laura López, gerente general de Procomer, la dinámica del sector ha cambiado radicalmente: “El sector TIC costarricense ya no está compitiendo únicamente en desarrollo tradicional de software, está compitiendo en inteligencia artificial, automatización y soluciones tecnológicas. Actualmente, vemos empresas jóvenes, con orientación exportadora y con adopción masiva de IA”.

López señaló los próximos retos: “El desafío en el país ya no es crear tecnología, es escalarla: fortalecer talento especializado, facilitar acceso a mercados y consolidar modelos de negocio globales”.

En la imagen se observa
En la imagen se observa una variedad de teléfonos inteligentes modernos y una computadora portátil sobre una mesa, acompañados de símbolos de dólar, flecha ascendente y las letras 'IA', que representan el impacto positivo de la inteligencia artificial y la innovación tecnológica en el sector financiero y el crecimiento del mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos lidera el destino de las exportaciones TIC de Costa Rica

El principal mercado de destino de las exportaciones del sector TIC es Estados Unidos, seguido por Costa Rica y otros países de Centroamérica, de acuerdo con las proyecciones de ventas para 2025 y 2026. Este liderazgo estadounidense refuerza la vocación internacional del sector y su capacidad de inserción en entornos tecnológicos avanzados.

Adolfo Cruz, presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC), la organización empresarial líder del sector, remarcó la relevancia del informe para la estrategia sectorial: “Esta caracterización nos brinda evidencia concreta sobre el tamaño, capacidades, retos y oportunidades del sector TIC costarricense. En tiempos donde la IA redefine modelos de negocio y mercados, contar con datos sólidos nos permite orientar estratégicamente esfuerzos de formación, internacionalización e innovación”.

El análisis de Procomer muestra que el ecosistema tecnológico de Costa Rica evoluciona hacia la creación y exportación de servicios basados en inteligencia artificial y automatización, articulando talento joven y tecnologías emergentes para consolidarse como un referente regional.

El año pasado, Costa Rica logró un avance significativo al subir cuatro posiciones y alcanzar el quinto lugar en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025, consolidándose como una de las principales naciones de la región en la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial.

Dentro del informe, elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) de Chile y respaldado por diversas entidades multilaterales, se señalaba que Costa Rica alcanzó una puntuación de 53.83, lo que la inserta en el selecto grupo conformado por Chile, Brasil, Uruguay, Colombia y Costa Rica. Este ranking refleja el carácter dinámico y altamente competitivo que define el entorno de innovación tecnológica latinoamericano.

La publicación anual desarrollada por CENIA se ha posicionado como el principal referente para medir el avance de la IA en la región.

