El gobierno de Costa Rica activa alerta migratoria tras muerte de El Mencho

Un grafiti sobre El Mencho, líder del CJNG, ha causado preocupación en Costa Rica. (Anayeli Tapia/Infobae)

Costa Rica, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, durante un operativo federal, activó este domingo una alerta migratoria para vuelos provenientes de México y sus conexiones. El objetivo es bloquear el ingreso a personas vinculadas con el narcotráfico, en respuesta a los posibles efectos que este evento pueda provocar en la red de tráfico de drogas que opera en Centroamérica con origen en Colombia y que mantiene conexiones directas con grupos mexicanos, según informó el Ministerio de Seguridad.

En declaraciones a medios locales, el ministro Mario Zamora señaló que la alerta migratoria es fruto de la coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.

Esta medida “busca mejorar el uso de las barreras migratorias alimentándolas con inteligencia” para impedir el ingreso de personas vinculadas al narcotráfico, especialmente ante la posibilidad de que delincuentes utilicen el país como refugio tras los recientes acontecimientos en México.

El ministro Zamora detalló que “los carteles mexicanos han venido militarizando el enfrentamiento armado con respecto a las fuerzas de orden público, pero también a la lucha interna entre esos carteles, y esto ha aumentado la afectación sobre personas y el volumen de ese enfrentamiento en distintas zonas del territorio mexicano”.

Imagene de archivo de grupos especiales del Ejército mexicano que tomaron el control de la seguridad en el poblado de Naranjo de Chila, lugar de nacimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). EFE/Ivan Villanueva

Según el Ejército mexicano, Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido en Tapalpa, a 130 km al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, durante una operación encabezada por fuerzas federales mexicanas con apoyo de inteligencia estadounidense.

En el enfrentamiento murieron cuatro presuntos integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación, y otros tres heridos de gravedad fallecieron posteriormente durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. El propio El Mencho, de 59 años, se encontraba entre ellos y era uno de los criminales más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, quienes ofrecían una recompensa millonaria por datos que permitieran dar con su paradero.

Guatemala también emitió alerta

La red consular de Guatemala también notificó horas antes a sus ciudadanos que continúa la alerta activa en México, tras la serie de operativos de seguridad desatados por la muerte de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El fallecimiento de quien fuera uno de los capos más buscados de la región provocó una oleada de bloqueos y ataques en el estado de Jalisco, una situación que llevó a los consulados guatemaltecos a priorizar la vigilancia y la prevención entre sus connacionales ante crecientes riesgos de violencia.

No se reportaron bajas entre los militares participantes en la operación contra el CJNG en Tapalpa, Jalisco. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

El portavoz de la red consular señaló que hasta el momento no se han registrado personas guatemaltecas directamente afectadas por la crisis, aunque el creciente despliegue de fuerzas de seguridad y las acciones de represalia de organizaciones delictivas han generado preocupación entre las comunidades migrantes.

Los consulados emitieron recomendaciones precisas: evitar desplazamientos innecesarios, informarse solo a través de fuentes oficiales y atender de inmediato cualquier instrucción de las autoridades locales para reducir el peligro de verse atrapados en episodios violentos.

En el último parte de la red consular, se puso énfasis en la coordinación entre los consulados ubicados en diferentes ciudades y la asistencia activa mediante líneas telefónicas y correo electrónico, incluyendo los contactos directos del Consulado General de Guatemala en San Luis Potosí y el Consulado en Ciudad de México. Esta colaboración permanente busca responder a cualquier emergencia, dada la posibilidad de que la violencia traspase los focos actuales y sorprenda a guatemaltecos en tránsito o residentes en áreas de alto riesgo.