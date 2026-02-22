Costa Rica: 70 años de cárcel para hombre que asesinó y calcinó a una mujer por una bicicleta

El primer ataque documentado ocurrió en enero de 2022 en las inmediaciones de un hotel. (Cortesía: Diario Crónica)

El Tribunal Penal de Puntarenas en Costa Rica condenó a 70 años de prisión a Jonathan Zapata Gutiérrez. El hombre fue hallado culpable de una serie de ataques brutales contra mujeres, cuyo trasfondo era el robo de artículos personales, escalando hasta el homicidio calificado y la incineración de una de sus víctimas.

El caso, tramitado bajo el expediente 22-000027-061-PE, ha captado la atención debido a la extrema violencia empleada por el agresor y la rapidez con la que operó en diversas zonas turísticas y rurales del Pacífico costarricense durante el primer semestre del año 2022.

La severidad de este caso evidenció tanto la amenaza que representa la reincidencia violenta como los desafíos legales y sociales ante la violencia de género en Centroamérica.

Crímenes motivados por el desprecio a la vida

La fiscalía costarricense logró demostrar ante los jueces que Zapata Gutiérrez actuaba con un patrón de acecho hacia mujeres que se encontraban solas. De acuerdo con El Mundo CR, el primer incidente registrado ocurrió en enero de 2022, cerca de un reconocido hotel, popular destino de playa. Allí, el hoy condenado interceptó a una mujer mientras realizaba su rutina de ejercicios.

El acusado ya enfrentaba una pena previa de 34 años de cárcel. (Cortesía: Redes sociales)

Con el objetivo de robarle sus zapatillas deportivas, Zapata la atacó con un machete, provocándole heridas críticas en un pulmón y un riñón. La intervención inmediata de los cuerpos de socorro evitó que el asalto terminara en una tragedia fatal, permitiendo que la víctima sobreviviera para testificar.

Sin embargo, el nivel de violencia se recrudeció apenas dos meses después. En la zona de Juanito Mora, en Barranca, Zapata engañó a otras mujer para sustraerle su bicicleta. Tras cometer el robo, el sujeto asesinó a la mujer y, en un acto de ensañamiento, trasladó el cuerpo a la orilla del río Barranca para quemarlo, reduciendo los restos a fragmentos óseos que fueron localizados tras intensas labores de búsqueda.

Un perfil de alta peligrosidad y reincidencia

Zapata Gutiérrez ya tenía una sentencia anterior de 34 años de cárcel por delitos de abuso sexual y robo cometidos contra dos mujeres extranjeras en la localidad de Quepos.

Estos hechos ocurrieron en mayo de 2022, después de lo cual decidió mudarse a ese cantón. La captura de Zapata fue posible por el trabajo coordinado de la Fiscalía de Quepos y Parrita, que logró reunir las pruebas necesarias para llevar el caso ante la justicia. Finalmente, el tribunal lo encontró responsable de los hechos y dictó su condena en agosto de 2023

“Los tres hechos ocurrieron en un lapso de 5 meses”, destacó el Ministerio Público de Costa Rica en redes sociales.

El sistema judicial de Costa Rica condena a Jonathan Zapata Gutiérrez a 70 años de prisión por homicidio y asaltos violentos. (Cortesía: Ministerio Público de Costa Rica)

El límite de la pena en la legislación costarricense

Aunque la sumatoria de las sentencias contra Zapata Gutiérrez supera los 100 años de cárcel, el Código Penal de Costa Rica establece un techo máximo de cumplimiento de 50 años de prisión. No obstante, la magnitud de la condena asegura que el sentenciado permanezca bajo custodia el tiempo máximo permitido por la ley, sin posibilidad de beneficios procesales tempranos dada la naturaleza de sus crímenes.

Este fallo judicial no solo busca hacer justicia a las familias de las victimas, sino que también envía un mensaje contundente sobre la seguridad en las zonas costeras del país centroamericano, reafirmando que la violencia de género y los delitos contra la vida son prioridades absolutas para el sistema penal costarricense.