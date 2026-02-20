Costa Rica

Viuda de Kurt Van Dyke, surfista asesinado en Costa Rica, afirma que todo fue una emboscada

Pamela Leiva afirmó que su marido no fue víctima de un acto delictivo aislado, sino de una emboscada planeada, lo que ha generado inquietud por el aumento de hechos violentos en territorio costarricense

Pamela Leiva denunció que el asesinato de Kurt Van Dyke en Puerto Viejo fue una trampa planificada y no un simple asalto. (Cortesía: Redes sociales)

Pamela Leiva, esposa del surfista y hotelero estadounidense Kurt Van Dyke, denunció que el asesinato de su marido el pasado 14 de febrero en Hone Creek, Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica, fue una trampa planificada y no un simple asalto, desatando reclamos de justicia tanto en la comunidad local como a nivel internacional.

La insistencia de Leiva apunta a que el crimen de Van Dyke obedeció a una emboscada cuidadosamente organizada, muy distinta de los hechos de violencia ocasional que han aquejado a la región en los últimos años. Según relató Leiva al medio de comunicación La Teja, el empresario estadounidense ya había sufrido intentos de estafa y episodios de acoso desde hacía varios años, situación que ella considera crucial para entender lo sucedido.

Su testimonio indica que la noche del crimen, Kurt fue citado bajo el pretexto de cerrar un negocio inmobiliario relacionado con un lote. Para la viuda, ese “señuelo” y el hecho de que Van Dyke no hiciera rutinas bancarias importantes ese día, sumados al conocimiento restringido de sus ingresos, refuerzan la hipótesis del ataque premeditado.

La prensa local ha recogido la conmoción en Puerto Viejo, donde la inseguridad se percibe como un fenómeno en escalada tras años de relativa tranquilidad.

Los indicios que refuerzan el pedido de justicia

La esposa del empresario, en diálogo con La Teja, aseguró: “Eso no fue un robo; él no tenía problemas con nadie y yo conocía todos sus movimientos”. Leiva destacó la privacidad con la que Van Dyke manejaba su economía, sosteniendo que solo el entorno más cercano sabía cuánto dinero recibía cada mes.

El hecho de que lo asesinaran en un entorno privado, y de modo tan violento, lo hallaron asfixiado y con heridas de arma blanca bajo una cama, resulta para Pamela una señal inequívoca: “El objetivo principal era su vida y no sus pertenencias”.

El Organismo de Investigación Judicial maneja la investigación del caso y analiza posibles vínculos con delitos previos. (Cortesía: ABC News)

Durante la investigación, Leiva ha optado por no divulgar detalles específicos y remite a la actuación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). No obstante, subrayó la existencia de conflictos anteriores vinculados a intentos de estafa, hechos que aportarían una perspectiva distinta sobre las motivaciones del crimen.

El legado de Kurt Van Dyke y la crisis de seguridad

El perfil del hombre que transformó el Caribe Sur costarricense también emergió en las declaraciones de Pamela Leiva. Recordó que Van Dyke, originario Santa Cruz, California, llegó hace cuatro décadas a Limón, atraído por las olas de Salsa Brava y que, desde entonces, se integró totalmente con la comunidad local.

Pamela subrayó: “Kurt pecaba de bueno, era una persona generosa que ayudaba a cualquiera que llegara al hotel a pedir ayuda”. Recordó episodios en los que Van Dyke entregó dinero o alimento a familias necesitadas, confirmando que su generosidad formaba parte central de su identidad.

La familia, incluida su hijo de siete años, Jacob, enfrenta el trauma de una pérdida que la comunidad local califica como irreparable. En palabras de la viuda, el niño es un “clon” de su padre, profundizando el dolor familiar ante la ausencia.

El crimen de Kurt Van Dyke ocurrió en Hone Creek mientras era citado bajo el pretexto de negociar un terreno. (Cortesía: AP)

Peter Van Dyke, hermano del empresario, sostuvo al New York Post que la situación de seguridad en Costa Rica “ha involucionado” y calificó el asesinato de Kurt como “nefasto”. Coincidió con Pamela en que el caso evidencia retos sistémicos para la convivencia pacífica en destinos que fueron considerados seguros por décadas.

El asesinato de Kurt Van Dyke, según datos citados por la familia a medios locales, ocurrió mientras era citado bajo la excusa de discutir un terreno, reforzando la teoría de la emboscada.

El OIJ señaló que la investigación sigue abierta para aclarar cómo ocurrieron los hechos y dar con los responsables.

