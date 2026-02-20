Costa Rica

Costa Rica fortalecerá diálogo con EE.UU. para un comercio bilateral “libre y comprensivo”

La reciente resolución judicial favorece la reintegración de las exportaciones al marco del tratado comercial, aunque una nueva imposición arancelaria ha sido anticipada por la administración estadounidense, generando incertidumbre sobre futuras condiciones de intercambio

Durante los últimos meses, los representantes comerciales costarricenses han sostenido conversaciones que calificaron de “prudentes y productivas” con las autoridades estadounidenses.

La reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular parcialmente los aranceles globales marca un punto de inflexión para las relaciones comerciales entre Costa Rica y el país norteamericano, detalla una nota de EFE.

En respuesta, el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica ha reafirmado su intención de fortalecer el diálogo bilateral, enfocándose en la promoción de un intercambio “libre y comprensivo” que aporte ventajas mutuas a ambos mercados.

El Comex detalló que mantendrá un monitoreo constante sobre la evolución de los aranceles, particularmente aquellos impuestos bajo la administración de Donald Trump.

El organismo comunicó que cualquier cambio relevante será notificado de inmediato tanto a los exportadores como a la opinión pública nacional, subrayando el compromiso con la transparencia y la previsibilidad para el sector exportador del país, detalló la nota.

Estados Unidos y Costa Rica: socios estratégicos bajo presión arancelaria

Durante los últimos meses, los representantes comerciales costarricenses han sostenido conversaciones que calificaron de “prudentes y productivas” con las autoridades estadounidenses.

Según el comunicado oficial, estos intercambios han servido para reafirmar a Costa Rica como “socio estratégico y suplidor seguro y resiliente” dentro de la cadena de suministros estadounidense.

El contexto es especialmente relevante tras la imposición de un arancel del 15 % a productos costarricenses, una medida que impactó distintos sectores de la economía nacional.

La anulación parcial de los gravámenes por parte de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se fundamenta en la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés).

La anulación parcial de los gravámenes por parte de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se fundamenta en la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés). Este fallo abre la puerta para que las exportaciones costarricenses vuelvan a regirse plenamente por las disposiciones establecidas en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR), siempre y cuando las autoridades estadounidenses implementen las instrucciones operativas correspondientes.

Nueva incertidumbre: anuncio de arancel global

Sin embargo, la situación permanece sujeta a cambios. Tras la resolución judicial, Donald Trump declaró que se impondrá “dentro de tres días” un nuevo arancel global del 10 % amparado en una ley de 1974. Este anuncio introduce un nuevo elemento de incertidumbre para las exportaciones costarricenses y para la estabilidad del comercio bilateral.

Ante este panorama, el Ministerio de Comercio Exterior reiteró su política de comunicación inmediata para cualquier disposición que provenga de la administración estadounidense. Además, enfatizó la importancia de mantener canales abiertos y efectivos de diálogo para proteger los intereses de los exportadores costarricenses y asegurar la continuidad de los beneficios derivados del CAFTA-DR.

Contexto regional: impacto en Centroamérica y República Dominicana

El Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR ha sido una pieza central para la integración comercial de Costa Rica con Estados Unidos y otros países de la región.

Cambios en los aranceles estadounidenses pueden repercutir sobre el conjunto de países signatarios, generando efectos directos en cadenas productivas y esquemas de inversión regional.

Las exportaciones de Centroamérica crecieron un 11.5% en 2025, superando ampliamente el promedio de América Latina y el Caribe. (Cortesía: Aduana El Salvador)

Mientras tanto, las autoridades costarricenses mantienen la vigilancia sobre los desarrollos legislativos y judiciales en Estados Unidos, conscientes de que el entorno normativo puede fluctuar en función de decisiones ejecutivas y judiciales.

El objetivo declarado es sostener una relación comercial basada en la previsibilidad y el beneficio recíproco, ajustando la estrategia nacional a los desafíos que surjan en el corto plazo.

