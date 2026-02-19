El pasaporte costarricense sube al puesto 25 en el ranking mundial de movilidad

El pasaporte de Costa Rica está en la posición 25 de una lista de 101 países. (Foto de redes sociales).

Costa Rica consolida su posición entre los países con mayor libertad de movimiento internacional. El pasaporte costarricense ocupa el puesto 25 mundial en el Henley Passport Index para 2026, lo que otorga a sus titulares el derecho a ingresar sin visa a 148 destinos.

Este índice, elaborado por Henley & Partners y basado en datos de Timatic y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), evaluó 199 pasaportes frente a 227 posibles destinos.

El ranking refleja la dinámica global de los acuerdos diplomáticos y la apertura fronteriza. Este año, Singapur lidera la clasificación con acceso sin visa a 192 países, seguido de cerca por Japón y Corea del Sur, ambos con 188 destinos disponibles.

El tercer lugar lo comparten varias naciones europeas, cada una con 186 destinos abiertos a sus ciudadanos, lo que evidencia el peso de los pactos continentales en materia de movilidad.

Henley Passport Index: Metodología y fuentes internacionales

El Henley Passport Index se actualiza de manera mensual y toma como referencia la información que proveen Timatic y la IATA, sistemas esenciales para las aerolíneas y autoridades migratorias. El índice mide la cantidad de países que permiten el ingreso sin trámite de visa previa, un indicador clave de la fortaleza diplomática y la confianza internacional en materia de seguridad.

La edición correspondiente a 2026 subraya el impacto de factores diplomáticos, sanitarios y políticos en la movilidad global. Se advierte que las condiciones de acceso pueden modificarse rápidamente ante crisis sanitarias, cambios en las políticas migratorias o tensiones internacionales.

Esta posición otorga a sus titulares el derecho a ingresar sin visa a 148 destinos. (EFE/Quique García)

Comparativa regional: Costa Rica frente a América Latina

En el contexto latinoamericano, Costa Rica mantiene una posición relevante, aunque por debajo de otros países de la región. Chile se destaca en el puesto 13, con acceso sin visa a 175 países. Argentina y Brasil comparten la posición 16, permitiendo a sus ciudadanos la entrada a 169 destinos. México se ubica en el puesto 21 con 157 accesos, mientras que Uruguay alcanza el 22 con 156.

Costa Rica, al igual que Panamá, ocupa el puesto 26, lo que evidencia una paridad en las políticas de movilidad internacional de ambos países centroamericanos.

Europa y Asia: El dominio en el acceso global

El podio del índice está dominado por países europeos y asiáticos, resultado de décadas de integración regional y acuerdos multilaterales. El listado de los diez pasaportes más poderosos en 2026 lo conforman, además de Singapur, Japón y Corea del Sur, naciones como Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia, Suiza, Austria y Bélgica, todas con más de 185 destinos disponibles para sus portadores.

Los expertos en movilidad internacional destacan que esta tendencia responde tanto a la fortaleza diplomática como a la estabilidad socioeconómica y la confianza mutua entre gobiernos.

Movilidad internacional y escenarios futuros

El índice advierte sobre la volatilidad de las condiciones de ingreso: “Las condiciones de ingreso a los países pueden variar por razones diplomáticas, de seguridad, salud pública o cambios en las políticas migratorias”, señala el informe.

El avance de la digitalización de los controles fronterizos y la creciente cooperación regional anticipan escenarios de mayor flexibilidad, aunque sujetos siempre a factores externos impredecibles.