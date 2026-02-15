Costa Rica

Costa Rica confirma un caso importado de sarampión y activa protocolo sanitario

El Ministerio de Salud notificó que una menor mexicana de cuatro años presentó síntomas tras regresar del extranjero, se mantiene en aislamiento y su progreso es estable, mientras se realiza seguimiento a contactos familiares

El Ministerio de Salud confirmó este sábado la detección de un caso importado de sarampión en Pérez Zeledón, identificado por el Centro Nacional de Referencia Virológica del INCIENSA. Se trata de una niña de 4 años de nacionalidad mexicana, que presentó síntomas tras regresar recientemente de México, sin contar con documentación de vacunación. Actualmente se encuentra en aislamiento domiciliar y su evolución es satisfactoria, sin complicaciones registradas.

Las autoridades recuerdan que en Costa Rica no se reportaban casos endémicos de sarampión desde 1999, aunque han sido confirmados 15 eventos importados o asociados a importación desde esa fecha. El caso importado previo se notificó en 2025 en Guanacaste, sin propagación adicional.

Tras la confirmación, el Ministerio de Salud y la CCSS activaron el protocolo correspondiente, implementando vigilancia epidemiológica, seguimiento de tres contactos familiares asintomáticos, así como recomendaciones específicas a círculos cercanos para evitar la aparición de casos secundarios.

Se reitera que el sarampión es altamente contagioso y se disemina por vía aérea, con manifestaciones iniciales de fiebre, tos, secreción nasal y enrojecimiento ocular, seguidas de brote cutáneo facial y luego corporal. Para reducir riesgos, se enfatiza que la vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz: la pauta oficial contempla dos dosis de la vacuna triple viral (SRP), administradas a los 15 meses y a los 4 años de edad.

Los cuidados en casa deben incluir algunas medidas como la higiene, la alimentación, el descanso y la vigilancia de signos vitales.

Ante el incremento de casos en el continente americano, el Ministerio de Salud insta a quienes piensen viajar a que actualicen su esquema de vacunación por lo menos dos semanas antes, y que, de presentar señales como fiebre y erupción entre 7 y 21 días luego del retorno, acudan de inmediato a un centro médico, comunicando el antecedente de viaje.

El llamado oficial destaca la importancia de mantener los esquemas de inmunización completos para proteger tanto a los viajeros como a sus familias y entorno, reforzando la recomendación de informarse exclusivamente a través de los canales institucionales.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó que Guatemala se ha convertido en el epicentro del nuevo brote de sarampión en Centroamérica, mientras la incidencia regional aumenta drásticamente y los países refuerzan vigilancia y campañas de vacunación anticipando los desafíos que traerá la movilidad internacional prevista para 2026.

Durante 2025, la OPS registró un salto de 466 a 14,504 casos confirmados, lo que representa un incremento de 31 veces, y señala que la tendencia alcista se mantiene durante el comienzo de 2026, con focos activos adicionales en México, Canadá, Estados Unidos y Bolivia.

Un trabajador de la salud administra una dosis de la vacuna contra el sarampión a un niño durante una campaña de vacunación contra el sarampión en Ciudad Juárez, México, el 15 de junio de 2025.

El brote en Guatemala. Las cifras oficiales marcan que 225 personas fueron diagnosticadas con sarampión desde diciembre, y los casos se cuadruplicaron en cuestión de semanas, según datos recopilados por el gobierno y reportes locales. Expertos y autoridades sanitarias atribuyen la rápida propagación a las bajas coberturas de vacunación en determinadas áreas, una alta movilidad poblacional, flujos migratorios, actividades turísticas y complicaciones derivadas de la geografía, lo que dificulta una respuesta sanitaria homogénea y rápida.

La respuesta de las autoridades de Guatemala incluye jornadas intensivas de inmunización y búsqueda activa de nuevos casos, además del monitoreo de contactos estrechos para interrumpir la cadena de contagios. El Ministerio de Salud Pública reconoció que este abordaje resultaba ineludible ante el crecimiento exponencial del brote.

Reacción regional y estrategias de prevención

La expansión del virus alertó a toda la región, que mantiene activas alertas sanitarias en respuesta al llamado de la OPS.

Honduras notificó cinco casos sospechosos y amplió sus jornadas de vacunación a situaciones de alta concurrencia, como centros comerciales y aeropuertos. Según explicó la doctora Cinthia Aguilar, estas estrategias buscan evitar brotes luego de eventos de movilidad masiva en la región.

En El Salvador, el Ministerio de Salud mantiene la vacunación gratuita en todas las unidades de salud y promueve campañas en redes sociales para sensibilizar sobre la prevención del sarampión. Las autoridades remarcan que la inmunización es el mecanismo central para evitar la dispersión del virus.

