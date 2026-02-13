342 dueños de viviendas en Costa Rica fueron indemnizados durante el 2025 tras daños ocasionados por incendios y desastres naturales

Incendios estructurales fueron la principal causa de indemnización a los dueños de viviendas en Costa Rica durante el 2025. Fuente: Benemérito Cuerpo de Bomberos

El Instituto Nacional de Seguros (INS) desembolsó más de ₡1,039 millones en indemnizaciones durante el último año a 342 propietarios que contaban con pólizas, como consecuencia de los daños ocasionados por incendios, inundaciones, deslizamientos, fuertes vientos y caída de rayos en distintas zonas del país.

La cifra, que asciende exactamente a ₡1,039,170,709 entre enero y diciembre de 2025, refleja el impacto que los fenómenos naturales y accidentes continúan teniendo sobre el patrimonio familiar en Costa Rica.

De acuerdo con los datos oficiales, la provincia de Alajuela concentró el mayor porcentaje de indemnizaciones, con el 34 % de los pagos realizados y un total de 116 casos atendidos. Le siguieron San José, con 69 propietarios indemnizados, y Puntarenas, con 54. En contraste, Cartago registró la menor cantidad de reclamos reconocidos, con nueve casos durante el periodo analizado.

El desglose por tipo de evento evidencia que los incendios continúan siendo la principal causa de afectación en viviendas aseguradas. De los 342 reclamos procesados, 109 correspondieron a daños provocados por fuego. En segundo lugar se ubicaron las inundaciones, con 76 casos, seguidas por 66 afectaciones relacionadas con fuertes vientos.

Fuertes lluvias también obligaron al INS a pagar altas cifras en indemnizaciones el año pasado. Fuente: CNE

La caída de rayos generó 55 reclamos, mientras que los deslizamientos representaron 36 casos. Estas cifras muestran que, si bien el incendio es el riesgo más recurrente, una parte significativa de las pérdidas se origina en eventos hidrometeorológicos y geológicos, fenómenos que tienden a intensificarse en determinadas épocas del año.

Según el INS, los pagos fueron posibles gracias a que los propietarios contaban con pólizas de incendio que incluyen coberturas ampliadas. Aunque el nombre del producto remite principalmente al riesgo por fuego, estas pólizas también contemplan daños por inundaciones, deslizamientos, temblores, vientos e incluso robos, dependiendo de las condiciones contratadas.

La aseguradora estatal subraya la importancia de contar con coberturas adecuadas que permitan mitigar el impacto financiero de estos eventos. Más allá del monto total desembolsado, las 342 reclamaciones atendidas representan igual número de hogares que lograron recuperar parte de sus pérdidas gracias a la protección contratada previamente.

Aseguradora canceló más de 1,3 mil millones de colones durante el 2025 a 342 propietarios de viviendas. Fuente: INS

Las autoridades del INS señalan que el aumento en la frecuencia de fenómenos extremos y la variabilidad climática obligan a reforzar la cultura de prevención y aseguramiento. La inversión en una póliza adecuada puede significar la diferencia entre una recuperación rápida y una crisis financiera prolongada para las familias afectadas.

Además, los incendios domésticos, muchas veces asociados a fallas eléctricas, descuidos en la cocina o problemas en instalaciones antiguas, continúan siendo un factor de riesgo relevante, incluso en contextos urbanos. A ello se suman las inundaciones provocadas por lluvias intensas o desbordamientos, así como los deslizamientos en comunidades ubicadas en laderas o terrenos inestables.

En un país expuesto a múltiples amenazas naturales, la protección del patrimonio familiar se convierte en un elemento clave de planificación financiera. Las cifras del INS no solo reflejan el costo de los siniestros, sino también el papel que desempeñan los seguros como mecanismo de respaldo ante eventos que, en muchos casos, resultan imprevisibles.