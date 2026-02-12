Costa Rica

El presidente Chaves busca respaldo de diputados del PLN para reformas constitucionales en Costa Rica

La intención del mandatario es reunir apoyos suficientes en la Asamblea Legislativa a fin de alcanzar la mayoría calificada, necesaria para impulsar cambios legales que propone la bancada oficialista en el próximo periodo parlamentario

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, expresó su compromiso de buscar acuerdos con “diputados buenos” de la fracción de Liberación Nacional (PLN) para alcanzar la mayoría calificada en el futuro Congreso y asegurar la viabilidad de reformas profundas impulsadas por el gobierno de la oficialista Laura Fernández.

Según el conteo preliminar del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Pueblo Soberano (PPSO) sumó 31 diputados, Liberación Nacional 17, Frente Amplio (FA) siete, Coalición Agenda Ciudadana una y Unidad Social Cristiana (PUSC) una.

El mandatario remarcó durante su conferencia de prensa semanal que, si bien el PPSO alcanzó la mayoría absoluta, quedó a siete parlamentarios de la mayoría calificada. La obtención de 38 votos en la Asamblea permitiría al oficialismo avanzar sobre reformas constitucionales de amplio alcance: suspender garantías, habilitar la reelección presidencial continua, destituir magistrados del Poder Judicial y a la contralora general de la República, entre otras iniciativas. Chaves enfatizó la relevancia de esta cifra al afirmar: “Vamos a reclutar a siete diputados que no sean obstruccionistas”.

De cara a la conformación del nuevo Congreso, Chaves manifestó su escepticismo sobre la posibilidad de sumar al Frente Amplio a las filas oficialistas. Sostuvo que no tiene “esperanzas” de que los diputados del FA negocien con el chavismo de Laura Fernández para aprobar las modificaciones propuestas.

El presidente de Costa Rica,
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habla durante una conferencia de prensa con la presidenta electa Laura Fernández en la casa presidencial, en San José, Costa Rica, el pasado 4 de febrero de 2026. REUTERS/Mayela Lopez

En contraste, aludió a la importancia de convencer a legisladores de la segunda fuerza parlamentaria: “El pueblo decidió continuar con la transformación de esta patria, pero nos dejó un poquito cortos para transformar de manera más sencilla los tres poderes de la República. Yo creo que eso se va a poder lograr. Ya hay 31 buenos de este lado, tiene que haber algunos buenos en la segunda fracción mayoritaria”.

El presidente consideró poco relevante la influencia de las fracciones unipersonales que integrarán el próximo Congreso, conformadas por Abril Gordienko (PUSC) y Claudia Dobles (Agenda Ciudadana). “Si ellas se quieren unir, son bienvenidas”, sostuvo Chaves.

Mientras tanto, desde el FA se ha instado a consolidar un frente opositor para frenar proyectos gubernamentales que, según sus palabras, puedan “afectar los derechos de toda persona”. Por su parte, Álvaro Ramírez, jefe de la fracción electa del PLN, celebró las coincidencias con el FA en materia democrática y subrayó la importancia de fortalecer el acuerdo opositor.

“El mandato ciudadano es claro, vigilar, contener y denunciar cualquier acción que atente contra la democracia y las libertades públicas. Más de 800,000 costarricenses confiaron en un liderazgo renovado y nos dieron la responsabilidad de ser la principal fuerza de oposición”, declaró Ramírez según informó el medio La Nación.

La Nación intentó contar con una reacción de Ramírez ante los dichos del presidente Chaves, pero informó que hasta el cierre de la edición no tenía respuesta a las llamadas ni mensajes.

