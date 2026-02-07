El gobierno de China expresa deseo de fortalecer la relación con Costa Rica tras elecciones

El presidente chino Xi Jinping observa durante una ceremonia de firma con el presidente uruguayo Yamandu Orsi (no en la foto) en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 3 de febrero de 2026. JESSICA LEE/Pool vía REUTERS

Las autoridades de China han manifestado su intención de fortalecer los vínculos con Costa Rica tras los resultados de las recientes elecciones. El presidente Xi Jinping transmitió su felicitación a Laura Fernández, quien fue elegida como presidenta en los comicios celebrados el pasado domingo.

En una comunicación formal, el líder chino remarcó que los lazos entre China y Costa Rica han experimentado un avance notable durante los últimos 18 años, periodo que abarca desde el inicio de sus relaciones diplomáticas. Según el mensaje recogido por la agencia oficial Xinhua, ambos países han conseguido “progresos fructíferos en los intercambios y la cooperación en diversos ámbitos”.

Costa Rica's president-elect Laura Fernandez takes part at a press conference with President Rodrigo Chaves at the presidential house, in San Jose, Costa Rica, February 4, 2026. REUTERS/Mayela Lopez

El mandatario hizo especial hincapié en que el desarrollo de la relación bilateral “responde a los intereses fundamentales de ambos países y de sus pueblos”. A su juicio, este acercamiento también refleja la tendencia global y las “aspiraciones compartidas” de sus poblaciones.

Xi Jinping expresó su disposición a colaborar con Fernández para “reforzar la comunicación estratégica, profundizar la confianza política mutua” y “promover activamente la cooperación en distintos ámbitos”. El objetivo, apuntó, es sostener un “crecimiento estable de las relaciones bilaterales”, siempre sobre la base del ‘principio de una sola China’.

Este principio constituye un elemento esencial de la política exterior de Pekín, que considera a Taiwán como “parte inalienable” de su territorio y a la República Popular China como su único representante legítimo a nivel internacional.

Por su parte, la oficialista Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano, se impuso en las elecciones con el 48,3 % de los votos, superando a álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional, quien obtuvo un 33,44 %.

La llegada de Fernández al poder y el mensaje de Xi Jinping marcan una etapa en la que ambos gobiernos buscan consolidar una cooperación más estrecha y duradera, en línea con los intereses estratégicos de las dos naciones.

Costa Rica equilibra alianzas ante China

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas formales entre Costa Rica y China en 2007, el vínculo bilateral ha evolucionado hasta alcanzar un récord histórico de 7,760 millones de dólares en intercambio comercial con cifras hasta 2024, situando a Costa Rica como un socio estratégico para el gigante asiático en Centroamérica.

Este crecimiento se enmarca en una coyuntura marcada por desafíos en sectores clave y por las implicancias geopolíticas de la presencia simultánea de intereses de China y Estados Unidos en la región, según datos de elpais.cr y de la Embajada de China en Costa Rica.

Donald Trump y Xi Jimping se reunirán en Corea del Sur el próximo jueves. Que se haya mantenido la fecha del encuentro significa que las segundas líneas han encontrado qué anunciar (Reuters)

Según cifras oficiales reportadas por elpais.cr, el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China, vigente desde 2011, impulsó un aumento del 36,1% en el comercio bilateral en solo un año, hasta 2024. Las exportaciones costarricenses a China totalizaron 4,380 millones de dólares, sobresaliendo productos como circuitos integrados, equipos médicos y carne de res. Por el lado de las importaciones, Costa Rica adquirió bienes principalmente en los rubros de automóviles, textiles y equipos electrónicos, hasta alcanzar 3,380 millones de dólares.

En materia de inversión y cooperación, China canalizó fondos hacia distintos proyectos costarricenses en los últimos años. En noviembre de 2025 se rubricaron tres nuevos acuerdos, entre ellos aportes no reembolsables y financiamiento de estudios para el Colegio Técnico Profesional de La Carpio y el Centro de Acopio del Museo Nacional, según la Embajada de China en Costa Rica.

No obstante, el sector agrícola de Costa Rica enfrenta barreras que limitan su acceso al mercado chino. De acuerdo con agrolatam.com, requisitos fitosanitarios estrictos y altos costos logísticos restringen las exportaciones de productos como café, frutas tropicales y lácteos. En 2023, el país exportó 402.7 millones de dólares en productos agrícolas hacia China, mientras que las importaciones ascendieron a 3,390 millones de dólares, lo que reflejó un déficit comercial considerablemente amplio.

En el terreno diplomático, la cuestión taiwanesa mantiene a China firme en su posición tradicional. En junio de 2025, la Embajada de China en Costa Rica reafirmó que Taiwán constituye una parte “inalienable” del territorio chino y expresó su rechazo a cualquier contacto oficial entre Costa Rica y autoridades taiwanesas.

El presidente estadounidense Donald Trump con el presidente chino Xi Jinping en una cumbre en el Aeropuerto Internacional Gimhae en Busan, Corea del Sur, el 30 de octubre del 2025. (AP foto/Mark Schiefelbein)

Las tensiones entre China y Estados Unidos inciden cada vez más sobre la política interna costarricense. En julio de 2025, la vicepresidenta del Congreso de Costa Rica, Vanessa Castro, denunció a AP News que le fue revocada la visa estadounidense debido a supuestos vínculos con el Partido Comunista Chino, imputaciones que negó categóricamente. El episodio evidenció las presiones externas que enfrenta San José para equilibrar sus relaciones con ambas potencias.

Mientras tanto, Costa Rica se posiciona ante un futuro diplomático y comercial de múltiples aristas, en el que la continuidad o el ajuste de su acercamiento a China dependerá tanto del rumbo del gobierno de Laura Fernández como del pulso de las rivalidades globales en la región.