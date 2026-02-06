La llegada de Laura Fernández redefine relación entre Fiscalía y Gobierno de Costa Rica

La llegada al poder de Laura Fernández el próximo 8 de mayo marca un punto de inflexión en la relación entre la Fiscalía General de Costa Rica y el Ejecutivo.

La llegada al poder de Laura Fernández el próximo 8 de mayo marca un punto de inflexión en la relación entre la Fiscalía General de Costa Rica y el Ejecutivo. El fiscal general, Carlo Díaz, ha manifestado su expectativa de iniciar una etapa caracterizada por el respeto mutuo y la cooperación, luego de años de tensiones públicas con el saliente presidente Rodrigo Chaves.

En una carta dirigida a la presidenta electa, Díaz remarcó su disposición para “trabajar de manera articulada” con el nuevo Gobierno, dejando claro que cada institución mantendrá sus competencias constitucionales. Subrayó que la labor de la Fiscalía “se ejerce con absoluta objetividad, en estricto apego al mandato legal y al juramento constitucional”, y garantizó que la búsqueda del bien común será el eje central de su gestión.

El ambiente político costarricense ha estado marcado por desencuentros entre el Ministerio Público y el Ejecutivo. El presidente Chaves protagonizó enfrentamientos directos con el fiscal general, llegando incluso a liderar una marcha para exigir su renuncia frente a la sede de la Fiscalía. Las tensiones se agudizaron después de que la Fiscalía acusara al mandatario por dos causas: una relacionada con el presunto manejo irregular de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y otra por la supuesta existencia de una estructura paralela de financiamiento durante la campaña electoral de 2021.

Aunque la oposición intentó levantar el fuero de Chaves en septiembre de 2025 para que enfrentara la acusación vinculada al BCIE, no obtuvo los votos necesarios en el Congreso. El presidente rechazó las acusaciones, denunciando ser víctima de persecución política y de un intento de golpe de Estado.

La candidata presidencial Laura Fernández se dirige a sus seguidores después de que los sondeos cerraran en San José, Costa Rica, el domingo 1 de febrero de 2026. (AP Foto/Carlos Borbon)

En su mensaje, Díaz recalcó la importancia de combatir la corrupción y el crimen organizado: “No tengo duda que nos une el amor por Costa Rica, el compromiso con el bienestar de la sociedad y la responsabilidad compartida de enfrentar con firmeza, objetividad y determinación la corrupción, el narcotráfico y las distintas manifestaciones del crimen organizado que amenazan la seguridad de las personas y la convivencia pacífica en nuestras comunidades”, afirmó.

La elección de Fernández, quien fue ministra de la Presidencia, de Planificación y jefa de gabinete durante la gestión de Chaves, se produjo en primera ronda. La presidenta electa basó su campaña en la continuidad del actual Gobierno, posicionándose como su “heredera”.

En el marco de la transición, Chaves volvió a designar a Fernández como ministra de la Presidencia, buscando asegurar un traspaso ordenado. Por su parte, la futura mandataria ofreció al actual presidente el mismo cargo en su gabinete a partir del 8 de mayo, aunque Chaves aún no ha dado una respuesta.

Simpatizantes de la candidata presidencial Laura Fernández, del Partido del Pueblo Soberano (PPSO), reaccionan mientras Fernández lidera las primeras proyecciones de los resultados en un acto tras el cierre de los colegios electorales para las elecciones generales en San José, Costa Rica. REUTERS/Raquel Cunha

Las expectativas de una nueva etapa institucional se consolidan en un contexto donde el diálogo y la cooperación serán fundamentales para enfrentar los desafíos que atraviesa Costa Rica.

Carlo Díaz Sánchez es el fiscal general de Costa Rica desde el 31 de octubre del 2022; su nombramiento rige por un período de cuatro años.

Tras su designación, el jerarca del Ministerio Público señaló su compromiso para trabajar en el fortalecimiento del Ministerio Público y de los equipos de trabajo de las distintas fiscalías del país .