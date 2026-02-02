Petición de Laura Fernández no se cumplió: Partido Pueblo Soberano no logró los 40 diputados

Fernández aseguró en múltiples ocasiones que el gobierno actual no pudo trabajar por la oposición de los diputados y por eso la necesidad de 40 diputados. REUTERS/Raquel Cunha

Conseguir 40 diputados en la próxima Asamblea Legislativa fue uno de los principales mensajes de la campaña electoral de la hoy electa presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.

Durante sus apariciones públicas, visitas a las comunidades y en los espacios publicitarios, la politóloga de 39 años, siempre hizo un llamado vehemente para que los costarricenses votaran por el Partido Pueblo Soberano en las dos papeletas (presidenciales y diputaciones) y no ‘quebrar’ el voto, esto con el fin de conseguir al menos 40 de los 57 diputados del Congreso.

Sin embargo, este deseo de Fernández y su equipo no se cumplió. Al ultimo corte del Tribunal Supremo de Elecciones, publicado este lunes a las 9 de la mañana, la agrupación solo consiguió 31 curules, una cifra nada despreciable, pero que no le permite obtener la cantidad suficiente para aprobar aquellos proyectos que necesitan de una mayoría calificada (39 votos).

Oficialismo se convierte en la segunda bancada más grande de la historia de la Asamblea Legislativa

Distribución de la Asamblea Legislativa 2026 - 2030

La fracción oficialista se convierte en el segundo bloque más grande de la historia de la Asamblea Legislativa. Tras los resultados obtenidos las curules quedan repartidas de la siguiente manera:

Partido Pueblo Soberano (31 diputados)

Partido Liberación Nacional (17 diputados)

Frente Amplio (7 diputados)

Coalición Agenda Ciudadana (1 diputado)

Partido Unidad Social Cristina (1 diputado)

¿Qué puede hacer el oficialismo con 31 diputados?

De acuerdo al Reglamento de la Asamblea Legislativa, con este número de diputados, el oficialismo solo tiene seguridad para aprobar aquellos proyectos que necesiten de mayoría simple, es decir la mitad más uno de los diputados presentes, que en caso de estar todos en el Plenario, serían 29 votos. Entre ellos están:

Leyes ordinarias

Reformas a leyes existentes

Presupuestos ordinarios

Aprobación de convenios que no afecten la Constitución

La mayoría de los proyectos del día a día legislativo

¿Qué no podrá hacer el oficialismo con solo 31 diputados?

Los 31 diputados no son suficientes para aprobar aquellos proyectos en los que se necesite la mayoría calificada, compuesta por dos tercios del total de diputados, es decir, 38 votos a favor. Esta mayoría se emplea en proyectos más delicados o de mayor impacto institucional. Entre ellas:

Reformas a la Constitución Política

Levantar el veto presidencial

Aprobación de empréstitos internacionales

Nombramientos clave (como magistrados)

Autorización para que el Estado done bienes

Proyectos que la Constitución o la ley señalan expresamente

Caras conocidas del oficialismo llegan a la Asamblea Legislativa

Entre los diputados de la bancada oficialista se encuentran figuras políticas ya reconocidas en Costa Rica y que fueron parte de la actual administración Chaves Robles, como presidentes ejecutivos de instituciones públicas o ministros. Algunos son:

Nogui Acosta (exministro de Hacienda)

Stephan Brunner (exvicepresidente)

Anna Katharina Muller (exministra de educación)

Esmeralda Britton (expresidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social)

José Miguel Villalobos (abogado del presidente Rodrigo Chaves)

Robert Barrantes (creador de contenido afín a Rodrigo Chaves)

Marta Eugenia Esquivel (expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y exministra de planificación)

Juan Manuel Quesada (expresidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados)

Nayuribe Guadamuz (exministra de cultura)

Royner Mora (exministro de deportes)

María Isabel Camareno (exmiembro de la junta directiva de la CCSS)

Ariel Mora (creador de contenido afín a Rodrigo Chaves)

La indignación de los opositores con los nuevos diputados electos surge, ya que, algunos de ellos poseen causas judiciales pendientes, cifra que en conjunto llega a las 59 investigaciones por delitos de prevaricado, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales, abusos de autoridad, entre otros.

Según el artículo 10 de la Constitución Política los diputados gozan de inmunidad política desde su elección hasta el final de su mandato, salvo a un levantamiento realizado por la misma Asamblea Legislativa.

Los nuevos diputados electos iniciarán funciones el próximo 01 de mayo.

Presidente ve posible tener a Rodrigo Chaves dentro de su gabinete. REUTERS/Mayela López

En una entrevista ofrecida este lunes a Noticias Repretel, la presidente electa, asegura que valora la posibilidad de nombrar al actual presidente, Rodrigo Chaves, como su ministro de la presidencia, ya que, según ella, sería un desperdicio no utilizar su experiencia y profesional en el gobierno. Además, Fernández solicitó públicamente esta mañana en ese mismo medio, la renuncia de la controladora general del la República, Marta Acosta.