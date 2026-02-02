Costa Rica

El gobierno de Laura Fernández impulsará el modelo de megacárcel y reforzará lazos con Estados Unidos y El Salvador

La mandataria costarricense planea concluir la construcción de una cárcel para 5,000 reclusos, inspirada en la experiencia salvadoreña, y continuar la colaboración en seguridad marítima y policial con sus principales socios internacionales

La futura mandataria de Costa Rica, Laura Fernández, anticipa que durante su gestión, que comenzará el 8 de mayo, dará prioridad a la recuperación de la seguridad y la cooperación con Estados Unidos y El Salvador para enfrentar el crimen organizado y vigorizar la economía. Entre las metas centrales de su administración, Fernández señala la transformación del sistema penitenciario y la erradicación de la impunidad, iniciativas para las que busca respaldo internacional, en particular de estos dos países.

El modelo de “megacárcel” previsto para 5,000 presos, inspirado en la estrategia del presidente salvadoreño Nayib Bukele, representa una de las apuestas más ambiciosas en materia carcelaria. Este proyecto se lanzó en enero con la presencia de Bukele y el presidente en funciones Rodrigo Chaves, y, según Fernández, se prevé su finalización hacia mediados de este año.

La futura mandataria destaca la colaboración técnica y política de El Salvador y añade que Costa Rica puede aportar, a su vez, en esferas como desarrollo social y gestión pública. La presidenta electa expresó su reconocimiento al avance salvadoreño, afirmando que “recuperó su sociedad después de estar sumida en una crisis sin precedentes”, declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Bukele también ha mostrado cercanía con el gobierno costarricense dirigido por Chaves. De hecho, el mandatario fue de los primeros en externar su felicitación a Fernández mediante una llamada telefónica y lo hizo público a través de su cuenta en la red social X. En sus palabras: “Acabo de felicitar vía telefónica a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Le deseo el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica”.

Personas trabajan en la construcción
Personas trabajan en la construcción del megacentro penitenciario del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) en Alajuela, Costa Rica, el 14 de enero de 2026. REUTERS/Mayela Lopez

Lazos con Estados Unidos

La relación con Estados Unidos se mantendrá, según Fernández, en la línea de lo realizado por el actual gobierno. Asegura que proseguirá la colaboración en vigilancia oceánica, dotación de equipos policiales y asistencia técnica en seguridad, elementos clave en la lucha contra el narcotráfico.

Fernández calificó a Estados Unidos como “aliado confiable” y recordó que el país norteamericano es el mayor socio comercial de Costa Rica. Durante su comparecencia, subrayó: “La recuperación de la seguridad será prioridad” y reiteró que espera apoyo de naciones amigas como Estados Unidos y El Salvador.

La gestión actual de Rodrigo Chaves, según detalla la presidenta electa, tomó la determinación de excluir empresas chinas, incluidas Huawei, de licitaciones para redes de telecomunicaciones 5G, aduciendo preocupaciones por las políticas de protección de datos del gobierno chino. Esta acción generó reclamos tanto de la empresa como de la embajada de China, país con el que Costa Rica sostiene lazos diplomáticos desde 2007.

Sobre China, Fernández enfatizó la presencia de una nutrida comunidad china en Costa Rica, a la que considera “parte de nuestra cultura”, aunque advirtió que desplegará “una lucha sin cuartel contra la corrupción” para impedir operaciones ilícitas de empresas, “chinas o del país que sean”.

Al ser consultada sobre su política exterior más amplia, la politóloga de 39 años manifestó que será “respetuosa de la soberanía de los pueblos” e impulsará el fortalecimiento democrático a nivel continental y global. Añadió: “Mantendré relaciones diplomáticas en beneficio del pueblo de Costa Rica con todos los países del mundo velando por el interés de los ticos (costarricenses)”, tal como recoge EFE.

