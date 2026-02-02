Costa Rica

El gobierno de Estados Unidos felicita a Laura Fernández y legisladores enfatizan vínculo con Costa Rica

Un mensaje oficial del Departamento de Estado y pronunciamientos de parlamentarios subrayan el interés en fortalecer los lazos comerciales y políticos, así como en abordar desafíos compartidos con la nación centroamericana

Guardar
Imagen destacada
Imagen destacada

El gobierno de Estados Unidos felicitó este lunes a Laura Fernández Delgado tras confirmarse su victoria en las elecciones presidenciales de Costa Rica, resaltando la importancia de mantener una cooperación sólida en seguridad, migración y economía entre ambos países. La declaración oficial, difundida por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y el secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó la voluntad de Washington de profundizar la relación bilateral en el contexto regional.

Según informó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, la administración estadounidense transmitió su reconocimiento a Fernández Delgado por el resultado electoral, expresando confianza en que, bajo su liderazgo, el país centroamericano avanzará en prioridades conjuntas como el combate al narcotráfico, el fortalecimiento de la ciberseguridad y la consolidación de la prosperidad económica. “Estados Unidos felicita a la presidenta electa Laura Fernández Delgado de Costa Rica por su clara victoria electoral”, sostuvo Marco Rubio en el comunicado oficial.

El funcionario agregó que su país espera trabajar de manera cercana con la nueva administración para “promover la prosperidad compartida en el hemisferio”.

En el mensaje institucional, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental reiteró la disposición de Washington para mantener una colaboración activa en temas clave, subrayando el interés en fortalecer los lazos comerciales y la seguridad regional. “Esperamos continuar nuestra sólida colaboración con el gobierno costarricense en prioridades compartidas, como el fin de la inmigración ilegal y la construcción de la prosperidad para nuestros ciudadanos”, indicó el organismo en su publicación, de acuerdo con lo difundido por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

U.S. Secretary of State Marco
U.S. Secretary of State Marco Rubio testifies before a Senate Foreign Relations Committee hearing titled "U.S. Policy Towards Venezuela", on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., January 28, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

A estas felicitaciones se sumaron legisladores estadounidenses, quienes destacaron la relevancia política y estratégica del triunfo de Fernández Delgado. El congresista Bernie Moreno expresó: “El socialismo está siendo rechazado rotundamente en toda Latinoamérica. Pronto todo el hemisferio será libre, seguro y próspero. ¡Estados Unidos está listo para colaborar con Costa Rica!”. Moreno subrayó que la victoria de la presidenta electa representa un cambio político regional y reiteró el interés de Estados Unidos en fortalecer la cooperación.

Por su parte, la representante María Elvira Salazar felicitó a Fernández Delgado y al Partido Soberano, resaltando la importancia del vínculo bilateral. En su mensaje, Salazar afirmó: “Estados Unidos valora su sólida relación con Costa Rica y espera expandir el comercio, la inversión y las oportunidades para ambas naciones”, según recogió la legisladora en su cuenta oficial. El mensaje estuvo acompañado por una publicación que remarcó el respaldo político recibido por Fernández Delgado y el impacto que su triunfo genera en el escenario regional.

La elección de Laura Fernández Delgado como presidenta de Costa Rica abre una nueva etapa en las relaciones bilaterales, en la que Estados Unidos y sus representantes han manifestado su disposición a “trabajar estrechamente con la administración de la presidenta electa para profundizar la asociación duradera y promover la prosperidad compartida en el hemisferio”, según el comunicado oficial publicado tras conocidos los resultados finales.

<br>

Temas Relacionados

Costa RicaLaura Fernández DelgadoEstados UnidosMarco RubioBernie MorenoMaría Elvira SalazarElecciones Costa Rica 2026

Últimas Noticias

La Dirección de Aduanas dominicanas registró recaudación récord en enero

Un informe oficial reveló que el mes pasado se alcanzó el mayor ingreso institucional histórico, superando la meta establecida y evidenciando un crecimiento sostenido en los aportes tributarios bajo la actual gestión del organismo

La Dirección de Aduanas dominicanas

Panamá celebra sus humedales en medio de crecientes amenazas ambientales

Pese a su valor ecológico y legal, estos ecosistemas siguen afectados por urbanización, contaminación y débil fiscalización

Panamá celebra sus humedales en

La Policía Nacional Civil de Guatemala refuerza seguridad en centros educativos con el inicio del ciclo escolar

El despliegue de efectivos policiales responde a solicitudes de instituciones académicas y mandatos judiciales, implementando vigilancia en instalaciones priorizadas y promoviendo acciones para reducir conductas de riesgo entre los estudiantes y el personal escolar

La Policía Nacional Civil de

Del Queen Mary 2 al Disney Adventure: una temporada histórica en el Canal de Panamá

Para la temporada 2025-2026 están programados cerca de 200 tránsitos de cruceros por la vía acuática

Del Queen Mary 2 al

Líderes políticos internacionales felicitan a Laura Fernández tras ganar las elecciones en Costa Rica

Mandatarios de varias naciones han manifestado sus felicitaciones a la presidenta electa y reiteraron su intención de trabajar coordinadamente para el desarrollo de la zona y por la democracia

Líderes políticos internacionales felicitan a

TECNO

SpaceX solicita autorización para poner

SpaceX solicita autorización para poner en órbita un millón de satélites solares como centros de datos de IA

Tu ubicación ya es propia: la nueva función de iOS 26.3 que blinda la privacidad del iPhone

De la familia a los robots: así revoluciona la IA el cuidado de adultos mayores

Así es un celular con criptografía: la nueva barrera contra el espionaje digital

Windows 10 no ha muerto: suma usuarios frente a Windows 11 aunque no tenga soporte de Microsoft

ENTRETENIMIENTO

Qué se sabe del supuesto

Qué se sabe del supuesto romance de Kim Kardashian y Lewis Hamilton

Kim Kardashian y Lewis Hamilton: un vículo de 12 años que siempre llamó la atención y un encuentro que confirmaría el romance

PETA arremetió contra Sabrina Carpenter tras su performance con una paloma en los Grammy 2026: “Es una estupidez”

El emotivo homenaje a Ozzy Osbourne en los Grammy 2026

Noah Wyle, Matt Damon y un “no” que cambió el destino de Rescatando al soldado Ryan

MUNDO

El Gobierno de Francia sortea

El Gobierno de Francia sortea la presión política y asegura el presupuesto estatal para 2026

Una profesora de matemática en el Reino Unido se convirtió en campeona de Scrabble y reveló las palabras de dos letras que usan los expertos para ganar

Las fuerzas sirias asumen control progresivo de las instituciones en el bastión kurdo del noreste

La OTAN realiza en el Báltico su mayor ejercicio militar de defensa sin la participación de Estados Unidos

Reabrió el paso de Rafah tras casi dos años de cierre: al menos cinco pacientes fueron trasladados a Egipto