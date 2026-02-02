El gobierno de Estados Unidos felicita a Laura Fernández y legisladores enfatizan vínculo con Costa Rica

Imagen destacada

El gobierno de Estados Unidos felicitó este lunes a Laura Fernández Delgado tras confirmarse su victoria en las elecciones presidenciales de Costa Rica, resaltando la importancia de mantener una cooperación sólida en seguridad, migración y economía entre ambos países. La declaración oficial, difundida por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y el secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó la voluntad de Washington de profundizar la relación bilateral en el contexto regional.

Según informó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, la administración estadounidense transmitió su reconocimiento a Fernández Delgado por el resultado electoral, expresando confianza en que, bajo su liderazgo, el país centroamericano avanzará en prioridades conjuntas como el combate al narcotráfico, el fortalecimiento de la ciberseguridad y la consolidación de la prosperidad económica. “Estados Unidos felicita a la presidenta electa Laura Fernández Delgado de Costa Rica por su clara victoria electoral”, sostuvo Marco Rubio en el comunicado oficial.

El funcionario agregó que su país espera trabajar de manera cercana con la nueva administración para “promover la prosperidad compartida en el hemisferio”.

En el mensaje institucional, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental reiteró la disposición de Washington para mantener una colaboración activa en temas clave, subrayando el interés en fortalecer los lazos comerciales y la seguridad regional. “Esperamos continuar nuestra sólida colaboración con el gobierno costarricense en prioridades compartidas, como el fin de la inmigración ilegal y la construcción de la prosperidad para nuestros ciudadanos”, indicó el organismo en su publicación, de acuerdo con lo difundido por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

U.S. Secretary of State Marco Rubio testifies before a Senate Foreign Relations Committee hearing titled "U.S. Policy Towards Venezuela", on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., January 28, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

A estas felicitaciones se sumaron legisladores estadounidenses, quienes destacaron la relevancia política y estratégica del triunfo de Fernández Delgado. El congresista Bernie Moreno expresó: “El socialismo está siendo rechazado rotundamente en toda Latinoamérica. Pronto todo el hemisferio será libre, seguro y próspero. ¡Estados Unidos está listo para colaborar con Costa Rica!”. Moreno subrayó que la victoria de la presidenta electa representa un cambio político regional y reiteró el interés de Estados Unidos en fortalecer la cooperación.

Por su parte, la representante María Elvira Salazar felicitó a Fernández Delgado y al Partido Soberano, resaltando la importancia del vínculo bilateral. En su mensaje, Salazar afirmó: “Estados Unidos valora su sólida relación con Costa Rica y espera expandir el comercio, la inversión y las oportunidades para ambas naciones”, según recogió la legisladora en su cuenta oficial. El mensaje estuvo acompañado por una publicación que remarcó el respaldo político recibido por Fernández Delgado y el impacto que su triunfo genera en el escenario regional.

La elección de Laura Fernández Delgado como presidenta de Costa Rica abre una nueva etapa en las relaciones bilaterales, en la que Estados Unidos y sus representantes han manifestado su disposición a “trabajar estrechamente con la administración de la presidenta electa para profundizar la asociación duradera y promover la prosperidad compartida en el hemisferio”, según el comunicado oficial publicado tras conocidos los resultados finales.

