Expertos prevén una estabilidad en el tipo de cambio del dólar en Costa Rica durante el 2026

Hogares y empresas podrán planificar sus finanzas con previsibilidad y bajo riesgo de fluctuaciones inmediatas. Asgaripour/WANA vía Reuters.

La economía costarricense se prepara para comenzar 2026 bajo un clima de estabilidad tanto en tasas de interés como en el tipo de cambio, en un contexto de baja inflación y perspectivas sólidas para la industria manufacturera.

Estas conclusiones forman parte de un informe de la Escuela de Ciencias de la Administración de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), que recomienda fortalecer el ahorro en colones y desalienta el endeudamiento en dólares ante la previsión de un entorno financiero estable.

Dentro del panorama previsto para los primeros meses de 2026, Federico Quesada Chaves, director de la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED, subrayó que el reto principal para hogares y empresas radica en tomar decisiones financieras con enfoque de largo plazo.

Según el especialista universitario, “la estabilidad económica abre una ventana valiosa para ordenar finanzas, reducir vulnerabilidades y prepararse ante posibles cambios externos que no siempre se pueden anticipar, especialmente en un entorno global cada vez más volátil”

El informe detalla que durante el primer semestre de 2026, la industria manufacturera continuará con un desempeño positivo gracias a su integración en cadenas globales de valor, haciendo que la actividad económica mantenga un comportamiento favorable.

Por su parte, el último reporte del Banco Central de Costa Rica (BCCR), citado por la UNED, indica que la Tasa de Política Monetaria (TPM) habría alcanzado un punto de equilibrio, disminuyendo la probabilidad de ajustes significativos en el corto plazo.

Elevada liquidez en divisas y las posiciones superavitarias de los intermediarios, influirán en la evolución del tipo de cambio durante el inicio de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quesada explicó que el BCCR mantiene una postura neutra, lo que implica que la TPM ha alcanzado “un grado importante de estabilidad”. Este equilibrio favorece la previsibilidad para el sector productivo y los hogares durante los primeros meses de 2026.

En cuanto al tipo de cambio, la UNED anticipa que el colón se apreciará levemente frente al dólar durante al menos el primer trimestre. Este comportamiento responde a la alta liquidez en dólares dentro del sistema financiero, la acumulación de posiciones superavitarias por parte de los intermediarios y el impulso del régimen especial de exportaciones.

“Las condiciones actuales apuntan a un tipo de cambio estable en el corto plazo; eventuales modificaciones en las expectativas podrían darse conforme avance el año y se materialicen cambios en el entorno político, probablemente en la segunda mitad de 2026”, detalló Quesada.

En materia de consumo e inversión, el informe advierte señales mixtas. El gasto de los hogares podría experimentar moderación debido a un leve aumento en las tasas de interés de tarjetas de crédito. Desde el lado de la inversión, la transición de gobierno y la ejecución incierta de proyectos presupuestados podrían influir en la evolución de la formación bruta de capital fijo, que tuvo un comportamiento ascendente durante la segunda mitad de 2025.

Expertos visualizan un entorno macroeconómico estable y tasas favorables para la moneda local, lo que permitiría mayor seguridad financiera. REUTERS/Rick Wilking/

Las proyecciones de inflación para inicios de 2026 se mantienen bajo control, en un rango estimado de cerca del 1% y con escenarios extremos que alcanzarían el 2%.

El impacto sobre el poder adquisitivo de los hogares sería limitado, aunque se advierten incrementos puntuales en rubros como alquileres. Factores internacionales, como conflictos geopolíticos y posibles subidas en los precios de los combustibles fósiles, podrían introducir presiones inflacionarias mediante las importaciones.

Respecto a los combustibles, el precio internacional del crudo Brent muestra un repunte tras una caída prolongada; sin embargo, la rebaja en los precios locales de los combustibles se mantendría durante los dos primeros meses de 2026. No se descartan futuros ajustes al alza si la situación geopolítica internacional lo demanda.

La UNED estructuró una serie de recomendaciones financieras para la población. Entre ellas, resalta la importancia de implementar estrategias de ahorro en colones, ya que el rendimiento de esta moneda propicia una mayor riqueza real.

También sugiere ajustar la cartera para compras planificadas en dólares, especialmente para gastos en el exterior a mediano plazo, y evitar la adquisición de deudas en dólares sin generar ingresos en esa moneda.

Se aconseja priorizar el crédito formal en la moneda de los ingresos. Para empresas, la recomendación es analizar el entorno político y aguardar mayor claridad electoral antes de determinar inversiones a largo plazo, puntualizó el director de la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED.