Costa Rica

Expertos prevén una estabilidad en el tipo de cambio del dólar en Costa Rica durante el 2026

Informe de la Universidad Estatal a Distancia destaca que la inflación se mantendrá baja y la industria manufacturera mostrará perspectivas favorables en los primeros meses del año

Guardar
Hogares y empresas podrán planificar
Hogares y empresas podrán planificar sus finanzas con previsibilidad y bajo riesgo de fluctuaciones inmediatas. Asgaripour/WANA vía Reuters.

La economía costarricense se prepara para comenzar 2026 bajo un clima de estabilidad tanto en tasas de interés como en el tipo de cambio, en un contexto de baja inflación y perspectivas sólidas para la industria manufacturera.

Estas conclusiones forman parte de un informe de la Escuela de Ciencias de la Administración de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), que recomienda fortalecer el ahorro en colones y desalienta el endeudamiento en dólares ante la previsión de un entorno financiero estable.

Dentro del panorama previsto para los primeros meses de 2026, Federico Quesada Chaves, director de la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED, subrayó que el reto principal para hogares y empresas radica en tomar decisiones financieras con enfoque de largo plazo.

Según el especialista universitario, “la estabilidad económica abre una ventana valiosa para ordenar finanzas, reducir vulnerabilidades y prepararse ante posibles cambios externos que no siempre se pueden anticipar, especialmente en un entorno global cada vez más volátil

El informe detalla que durante el primer semestre de 2026, la industria manufacturera continuará con un desempeño positivo gracias a su integración en cadenas globales de valor, haciendo que la actividad económica mantenga un comportamiento favorable.

Por su parte, el último reporte del Banco Central de Costa Rica (BCCR), citado por la UNED, indica que la Tasa de Política Monetaria (TPM) habría alcanzado un punto de equilibrio, disminuyendo la probabilidad de ajustes significativos en el corto plazo.

Elevada liquidez en divisas y
Elevada liquidez en divisas y las posiciones superavitarias de los intermediarios, influirán en la evolución del tipo de cambio durante el inicio de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quesada explicó que el BCCR mantiene una postura neutra, lo que implica que la TPM ha alcanzado “un grado importante de estabilidad”. Este equilibrio favorece la previsibilidad para el sector productivo y los hogares durante los primeros meses de 2026.

En cuanto al tipo de cambio, la UNED anticipa que el colón se apreciará levemente frente al dólar durante al menos el primer trimestre. Este comportamiento responde a la alta liquidez en dólares dentro del sistema financiero, la acumulación de posiciones superavitarias por parte de los intermediarios y el impulso del régimen especial de exportaciones.

“Las condiciones actuales apuntan a un tipo de cambio estable en el corto plazo; eventuales modificaciones en las expectativas podrían darse conforme avance el año y se materialicen cambios en el entorno político, probablemente en la segunda mitad de 2026”, detalló Quesada.

En materia de consumo e inversión, el informe advierte señales mixtas. El gasto de los hogares podría experimentar moderación debido a un leve aumento en las tasas de interés de tarjetas de crédito. Desde el lado de la inversión, la transición de gobierno y la ejecución incierta de proyectos presupuestados podrían influir en la evolución de la formación bruta de capital fijo, que tuvo un comportamiento ascendente durante la segunda mitad de 2025.

Expertos visualizan un entorno macroeconómico
Expertos visualizan un entorno macroeconómico estable y tasas favorables para la moneda local, lo que permitiría mayor seguridad financiera. REUTERS/Rick Wilking/

Las proyecciones de inflación para inicios de 2026 se mantienen bajo control, en un rango estimado de cerca del 1% y con escenarios extremos que alcanzarían el 2%.

El impacto sobre el poder adquisitivo de los hogares sería limitado, aunque se advierten incrementos puntuales en rubros como alquileres. Factores internacionales, como conflictos geopolíticos y posibles subidas en los precios de los combustibles fósiles, podrían introducir presiones inflacionarias mediante las importaciones.

Respecto a los combustibles, el precio internacional del crudo Brent muestra un repunte tras una caída prolongada; sin embargo, la rebaja en los precios locales de los combustibles se mantendría durante los dos primeros meses de 2026. No se descartan futuros ajustes al alza si la situación geopolítica internacional lo demanda.

La UNED estructuró una serie de recomendaciones financieras para la población. Entre ellas, resalta la importancia de implementar estrategias de ahorro en colones, ya que el rendimiento de esta moneda propicia una mayor riqueza real.

También sugiere ajustar la cartera para compras planificadas en dólares, especialmente para gastos en el exterior a mediano plazo, y evitar la adquisición de deudas en dólares sin generar ingresos en esa moneda.

Se aconseja priorizar el crédito formal en la moneda de los ingresos. Para empresas, la recomendación es analizar el entorno político y aguardar mayor claridad electoral antes de determinar inversiones a largo plazo, puntualizó el director de la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED.

Temas Relacionados

tipo de cambiodólaruned

Últimas Noticias

El ajuste inflacionario modifica los límites fiscales en República Dominicana para 2026

Las nuevas disposiciones de la administración tributaria repercuten en los umbrales de exenciones para viviendas, operaciones inmobiliarias y regímenes simplificados, afectando tanto a ciudadanos como a empresas de distintos sectores económicos

El ajuste inflacionario modifica los

CK Hutchison evalúa una venta fragmentada de sus puertos, incluidos Balboa y Cristóbal en Panamá

Los puertos panameños han sido citados en el debate internacional sobre control de infraestructuras estratégicas, una afirmación rechazada por el Gobierno de Panamá

CK Hutchison evalúa una venta

La aerolínea Iberia incrementa en un 23 % la oferta de asientos entre Madrid y República Dominicana

La compañía aérea Iberia proyecta superar las 400.000 plazas en 2026 en la ruta Madrid-República Dominicana, tras un acuerdo con el Ministerio de Turismo dominicano que fortalece la conectividad y anticipa impactos positivos para el turismo

La aerolínea Iberia incrementa en

Las cámaras empresariales guatemaltecas urgen al gobierno a asignar fondos para el metro

Las agrupaciones empresariales consideran que los recursos presupuestados deben ser transferidos sin demora a la Agencia Nacional de Infraestructura para que se garantice el inicio de la licitación y construcción del sistema ferroviario público

Las cámaras empresariales guatemaltecas urgen

Tres personas reciben el diagnóstico de VIH cada día en El Salvador

Según datos oficiales, la mayoría de los nuevos diagnósticos corresponden a jóvenes de entre 20 y 39 años; expertos instan a la realización frecuente de pruebas y a iniciar tratamiento antirretroviral inmediato tras un resultado positivo

Tres personas reciben el diagnóstico

TECNO

Expertos revelan las claves para

Expertos revelan las claves para lograr una desintoxicación digital efectiva y sostenible

Advierten que los directores generales que demoren en adoptar la IA arriesgan la supervivencia de sus empresas

Es peligroso o no que los niños usen teléfonos antes de los 13 años edad: respuesta de expertos

Nokia 1100: dónde comprar el teléfono más vendido de la historia y cuál es su precio hoy

Apple lanza su nuevo AirTag: precio, características y cómo comprar este rastreador

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Los secretos detrás de la

Los secretos detrás de la grabación de “All By Myself” de Céline Dion: “Cantaba como si sintiera cada palabra”

“Fue lo más aterrador que me ocurrió durante una película”, la dura experiencia que marcó a Jodie Foster en su infancia

Melissa Gilbert relató cómo vivió la detención de su esposo Timothy Busfield: “Este es un tiempo extraordinariamente difícil”

Un millón de dólares que se convirtió en leyenda: la historia detrás del supuesto rechazo de ZZ Top a afeitarse

Kanye West pide disculpas formales por comentarios antisemitas y reflexiona sobre su salud mental: “Cuando estás en un episodio maníaco no crees estar enfermo”

MUNDO

Las sorprendentes historias reales de

Las sorprendentes historias reales de quienes sobrevivieron en islas desiertas inspiran al cine y la literatura

Zelensky dijo que podrían celebrarse nuevas reuniones con Rusia y Estados Unidos esta semana

Filipinas expresó alarma ante China por la escalada de las tensiones diplomáticas

Europa impulsa el mayor polo mundial de energía limpia en el mar del Norte

La OTAN acordó con Trump dos líneas de trabajo para más presencia de la OTAN en el Ártico y menos de Rusia y China