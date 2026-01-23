Empresa de dispositivos médicos anuncia reducción de 900 puestos en Costa Rica

Reducción de empleados se da a partir de la cancelación de un programa que disminuye la necesidad de mano de obra local. Fuente: El Observador

El reciente anuncio de la reducción de 900 puestos por parte de VIANT Costa Rica marca uno de los ajustes más notables que ha experimentado el sector de manufactura de dispositivos médicos en el país en los últimos años, con consecuencias inmediatas para la plantilla y el mercado laboral local.

Pese al impacto de este recorte, que afecta a casi mil costarricenses, la firma aseguró que permanecerá con aproximadamente 600 empleados y mantendrá su operación nacional, considerada estratégica dentro de la proyección global de la compañía, según un comunicado recogido por el medio digital CRHoy.com.

La noticia tomó por sorpresa a los colaboradores ya que en mayo de 2025, apenas seis meses antes de la actual medida, la empresa transnacional había celebrado la inauguración de dos nuevas plantas en la Zona Franca Metro, localizada en Barreal de Heredia, en el marco de una inversión de $45 millones.

La apertura proyectaba la creación de más de 1,000 empleos a lo largo de dos años, junto a la fabricación de dispositivos médicos avanzados en el área cardiovascular y urológica.

En ese contexto, la compañía ya había destacado el papel de Costa Rica como punto estratégico dentro de su red internacional para la manufactura de productos especializados.

Según el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (Comex), el recorte obedece a la decisión de no avanzar con un programa destinado a atender un negocio específico, lo que provocó la disminución del volumen laboral asociado a esa operación. Comex puntualizó que, pese a la situación, VIANT mantiene más de 1.500 personas empleadas en Costa Rica, corroborando la escala de la empresa en el sector. Por su parte, la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) activó de inmediato un servicio de outplacement con el objetivo de facilitar la recolocación de las personas impactadas, orientándolas hacia nuevas opciones dentro del ecosistema de inversión extranjera y el sector productivo nacional, uno de los más importantes en la economía nacional.

Estrategia de Procomer busca colocar a las personas despedidas en otras compañías del sector (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los colaboradores afectados recibieron la notificación oficial durante el miércoles. En su mensaje, VIANT recalcó que la reducción no compromete el resto de sus actividades comerciales y que la operación costarricense sigue siendo una de las plataformas de negocio más sólidas para la marca, con talento especializado y el soporte necesario para responder a demandas actuales y futuras. Así lo comunicó la firma, que subrayó: “VIANT Costa Rica se mantiene como una operación estratégica para la compañía y continúa contando con una plataforma de negocio sólida y talento especializado”, según declaraciones difundidas por CRHoy.com.

Kevin Quirós, director general de la operación local de VIANT, abordó directamente la dimensión social de la decisión e indicó: “Somos plenamente conscientes de que un proceso como este tiene un impacto humano significativo y, por eso, lo estamos gestionando con respeto, estructura y cuidado, con un enfoque claro en las personas colaboradoras impactadas”.

Quirós añadió que la compañía priorizó actuar con dignidad hacia los afectados y que, junto al cumplimiento de las obligaciones legales, se implementaron apoyos de transición laboral para facilitar la pronta reintegración profesional de los despedidos. “También estamos promoviendo esfuerzos de apoyo y facilitación para que puedan encontrar nuevas oportunidades laborales en el menor tiempo posible”, detalló.

La industria de manufactura de dispositivos médicos se ha consolidado como motor fundamental para el empleo y la captación de inversión extranjera en Costa Rica, por lo que el ajuste en la plantilla de VIANT representa una señal de alerta para el sector. Actualmente, la firma sostiene capacidades robustas en áreas importantes para el mercado como producción, calidad, ingeniería y soporte operativo, siempre alineadas con los estándares internacionales y los requisitos de una clientela global especializada.