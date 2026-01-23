Costa Rica

Ampliación de importante ruta en Costa Rica se reanuda tras tres años de pausa, estaría lista en el 2027

Las labores, concedidas en dos contratos, buscan concluir la ampliación a cuatro carriles, luego de una larga paralización atribuida a dificultades políticas y administrativas

Guardar
Trabajos en Ruta Barranca -
Trabajos en Ruta Barranca - Limonal estuvieron detenidos por más de 3 años. Fuente: La Nación

Después de tres años de paralización y tras un sobrecosto que supera los 100 millones de dólares, las obras para la ampliación y rehabilitación del tramo Barranca–Limonal en la Ruta 1 Interamericana Norte finalmente se reanudaron.

Según el presidente de la República, Rodrigo Chaves, este nuevo arranque supone para el país un precio más elevado: “Esta obra que hoy se inicia le cuesta al país $112 millones más de lo que nos iba a costar”, admitió el mandatario ante medios, atribuyendo el retraso a decisiones políticas y a una serie de obstáculos logísticos y administrativos.

El proyecto abarca 49 kilómetros de carretera y tiene por objetivo mejorar la movilidad en la zona occidental del país, donde la interrupción de los trabajos provocó “una afectación inimaginable para el comercio, el turismo y los habitantes de la zona”, como sostuvo el Gobierno en conferencia de prensa.

La ampliación prevé reducir en una hora el viaje entre Barranca y Limonal, potenciando así la conectividad estratégica para el desarrollo local y nacional. La meta oficial es que la ampliación a cuatro carriles esté lista hacia finales de 2027.

Con el reinicio, la ejecución se ha fragmentado en dos contratos diferenciados: la sección de Barranca a San Gerardo de Chomes (25 kilómetros) fue adjudicada al Consorcio Barranca Ruta 1, integrado por Ingeniería Estrella y BEL Ingeniería por $121 millones; el vial entre San Gerardo y Limonal (23 kilómetros) quedó en manos de la constructora MECO, con un contrato de $141 millones.

Ambas empresas tendrán un plazo máximo de 24 meses para finalizar los trabajos y cuentan con un presupuesto conjunto de $262 millones, financiados con recursos de la Ley No. 10584 y el Fondo Vial del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). La inversión global, según datos oficiales, corresponde a ₡134.647.447.560,11.

Obra le costó al país
Obra le costó al país 112 millones de dólares más del contrato original. Fuente: El Observador

El trazado renovado contempla 16 puentes vehiculares, cinco intercambios a desnivel, ubicados en Cuatro Cruces, Monteverde, Chomes, Pozo Azul en Guacimal y La Irma, así como más de 55 kilómetros de vías marginales.

El componente de seguridad vial incorpora 10 puentes peatonales, bahías para autobuses, drenajes y 45 pasos de fauna para garantizar la protección animal.

El primer segmento requiere la construcción de siete puentes vehiculares, cinco retornos, tres intercambios, cinco puentes peatonales y 24 pasos de fauna, mientras que la segunda sección contempla cuatro puentes, cuatro retornos, tres intercambios, cinco pasos peatonales y 21 pasos de fauna.

El reinicio se produjo después de que el proyecto original, que recibió orden de inicio en agosto de 2020 con un plazo previsto hasta comienzos de 2023, quedara paralizado por diversos factores.

En 2022, el consorcio conformado por H Solís y Estrella solicitó el finiquito del contrato, tras alegar imposibilidad de avanzar por cuestiones como problemas de expropiación y carencia de diseños definitivos. Este proceso obligó al Estado a indemnizar a las empresas y perder el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según Olman Vargas, vocero de la Cámara de Consultores en Ingeniería, esta obra fue inicialmente adjudicada en $180 millones, pero la interrupción y los nuevos procesos elevan la cifra a $260 millones, a lo que debe añadirse indemnizaciones y obras conexas. Vargas remarcó: “Haber detenido el proyecto por una decisión política y no técnica nos cuesta $100 millones”.

El presidente Chaves insistió en defender su gestión: “Nos atrasamos años. Tratamos de economizarle ese dinero y ese tiempo al pueblo, y aun así, en la Asamblea Legislativa me juzgan y hasta me acusan, y ¿saben qué? Lo volvería a hacer de nuevo, porque actuamos con probidad para el pueblo; que sigan diciendo tonterías”.

Ampliación permitirá reducir tiempos de
Ampliación permitirá reducir tiempos de viaje hasta en una hora entre las provincias de Puntarenas y Guanacaste. Fuente: La República

Una de las particularidades del proceso es que la empresa Estrella regresa al proyecto pese a haber formado parte del consorcio original junto con H Solís. De acuerdo con información publicada por CR Hoy en octubre de 2025, Ingeniería Estrella S.A. recibió $14 millones tras el finiquito anterior.

El ministro Efraím Zeledón justificó las sumas abonadas: “Los montos cancelados al contratista correspondieron únicamente a obras debidamente ejecutadas, materiales y elementos estructurales prefabricados, costos administrativos debidamente justificados y fundamentados así como ingenierías de valor”.

El Gobierno enfatizó que la distribución en dos contratos pretende evitar que un posible abandono futuro paralice la totalidad del proyecto de nuevo.

Temas Relacionados

Ruta Barranca Limonal

Últimas Noticias

Un nuevo grupo de estudiantes inicia formación en ITCA-FEPADE con becas del gobierno de El Salvador

Un grupo conformado por más de 400 jóvenes de distintas regiones ha comenzado su trayectoria académica en áreas técnicas, de ingeniería y licenciatura gracias a un programa estatal de apoyos educativos impulsados por la Dirección de Integración

Un nuevo grupo de estudiantes

Crisis por extorsión golpea al transporte público en Honduras: paralizada la ruta dos en San Pedro Sula

La suspensión total de la Ruta 2 del transporte urbano en San Pedro Sula, tras nuevas amenazas de extorsión, dejó este jueves a miles de usuarios sin la posibilidad de movilizarse

Crisis por extorsión golpea al

El crecimiento vehicular y la congestión reactivan el debate sobre nuevas jornadas laborales en El Salvador

El análisis de nuevas propuestas consideran experiencias internacionales y ajustes en jornadas, mientras sectores empresariales resaltan el impacto positivo que tendría la medida en la eficiencia y la calidad del entorno laboral en la región

El crecimiento vehicular y la

El crédito de la banca múltiple impulsa la expansión del turismo en República Dominicana

La canalización de financiamiento al sector turístico ha sido determinante para la modernización hotelera y la generación de empleo, según los informes oficiales, aunque persisten retos en la diversificación del acceso para pequeñas y medianas empresas

El crédito de la banca

Justicia estadounidense congela bienes de organización dedicada al narcotráfico en Costa Rica

Banda es acusada de trasladar grandes cantidades de cocaína desde Colombia, utilizando empresas y alianzas con grupos armados

Justicia estadounidense congela bienes de

TECNO

CEO de Microsoft afirma que

CEO de Microsoft afirma que la IA debe lograr algo concreto para la humanidad o “nada de esto tiene sentido”

¿Tu cargador se calienta demasiado?: así puedes solucionarlo en pocos pasos

El Modo IA de Google ahora puede interactuar con tu Gmail y Fotos para dar respuestas personalizadas

¿Pueden las películas hechas con inteligencia artificial ganar el Oscar?

YouTube permitirá a los creadores generar videos cortos con clones de IA

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Top 10: Los K-dramas y

Top 10: Los K-dramas y shows más populares hoy en Corea del Sur para engancharse este fin de semana

La colección perdida de ‘La Niñera’: Fran Drescher cuenta qué pasó con los outfits icónicos

Yerin Ha analizó su papel central en Bridgerton: “Me sentí un poco invencible”

Derek Hough y Hayley Erbert presentaron a su hija, luego de crisis de salud y una pérdida en el proceso: “El arcoíris después de la tormenta”

Por qué “Stay” es una de las canciones más humanas y desgarradoras de U2

MUNDO

Donald Trump dijo que una

Donald Trump dijo que una flota militar de Estados Unidos se dirige hacia aguas cercanas a Irán: “Veremos qué sucede”

Otra amenaza de Irán a Donald Trump: “Tenemos el dedo sobre el gatillo”

Dinamarca descartó que la soberanía de Groenlandia sea parte del acuerdo preliminar entre Estados Unidos y la OTAN

Steve Witkoff se reunió con Vladimir Putin en Moscú en busca de avances para frenar la guerra en Ucrania

Un enfermero alemán condenado por 10 asesinatos podría estar vinculado a más de 100 muertes adicionales