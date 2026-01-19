Elecciones 2026 en Costa Rica: quiénes son los cinco candidatos que lideran la carrera por la Presidencia

Según las encuestas, la mayoría de la intención de voto está centrada en cinco candidatos. EFE/ Bienvenido Velasco

A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Costa Rica, la contienda por la silla de Zapote se intensifica con un abanico amplio de candidatos, pero cinco figuras dominan la atención pública por intención de voto, presencia mediática y protagonismo en los debates rumbo al 1° de febrero de 2026.

En un país históricamente fragmentado políticamente, donde son pocas las encuestas donde algún candidato logra más del 40% necesario para evitar una segunda ronda, prevista para el 5 de abril si fuera el caso, la carrera ha puesto en el centro temas de seguridad, economía, empleo y visión de país.

Laura Fernández, candidata oficialista, encabeza la lista de las encuestas. REUTERS/Mayela Lopez

Laura Fernández Delgado (Partido Pueblo Soberano)

Laura Fernández Delgado encabeza las encuestas de intención de voto con ventaja clara sobre sus competidores. Según un sondeo de CID Gallup, Fernández lidera con alrededor del 20% de la preferencia total, y alcanza hasta el 28% entre los votantes que aseguran que “muy probablemente” acudirán a las urnas.

Politóloga de formación y exministra tanto de Planificación Nacional como de la Presidencia, Fernández ha construido su campaña como una continuación de parte de la agenda del gobierno saliente, destacando la estabilidad macroeconómica y propuestas enfocadas en el empleo, la competitividad y la seguridad.

Sobre su aspiración a liderar el país, Fernández ha enfatizado en múltiples eventos públicos que su intención no es perpetuarse en el poder, sino “profundizar una visión de Estado que priorice la seguridad, la eficiencia del gasto público y la estabilidad institucional”.

En ese marco, ha señalado que su permanencia en el cargo estaría supeditada al mandato de la ciudadanía y al respeto al marco constitucional, rechazando cualquier idea de reelección inmediata que no esté expresamente permitida por la ley costarricense, que prohíbe la reelección consecutiva.

Candidato del Partido Liberación Nacional se ha mantenido en el segundo puesto de las encuestas. REUTERS/Mayela Lopez

Álvaro Ramos Chaves (Partido Liberación Nacional)

Representando a uno de los partidos tradicionales más grandes del país, el Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos surge como uno de los nombres con mayor experiencia pública y política. Ex viceministro de Hacienda y expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ramos ha centrado su campaña en propuestas sobre seguridad pública y fortalecimiento de las instituciones sociales.

Ramos ha declarado en varios foros que aspira a regresar la confianza de los costarricenses en las estructuras del Estado, con énfasis en educación, justicia y seguridad, y ha reafirmado que su rol como presidente estaría siempre condicionada al cumplimiento de los compromisos adquiridos con los ciudadanos y a la voluntad popular expresada en las urnas.

Fabricio Alvarado del Partido Nueva República mantiene un apoyo que lo ubica en los primeros lugares de las encuestas. REUTERS/Mayela Lopez

Fabricio Alvarado Muñoz (Partido Nueva República)

El excandidato presidencial y figura influyente dentro del espectro conservador costarricense vuelve a la palestra con el Partido Nueva República. Alvarado, conocido por su postura firme en temas sociales y valores tradicionales, ha insistido en que su gestión estaría marcada por la defensa de la soberanía y una reducción del rol del Estado en algunas áreas claves de la economía.

Su presencia es significativa en la conversación pública, especialmente entre sectores que buscan una alternativa más definida en temas de moral pública y seguridad comunitaria.

Al ser consultado sobre sus aspiraciones, Alvarado ha afirmado que su voluntad de servir trasciende su permanencia personal en el cargo y que su prioridad sería consolidar un plan de gobierno que permita estabilidad familiar, educación de calidad y crecimiento económico.

Dobles aspira llegar a la presidencia a través de una coalición conformada por tres partidos políticos. REUTERS/Mayela Lopez

Claudia Dobles Camargo (Coalición Agenda Ciudadana)

Arquitecta de profesión y ex primera dama, Claudia Dobles encabeza la coalición progresista Agenda Ciudadana. Dobles ha destacado por su trabajo en proyectos de movilidad urbana e infraestructura sostenible, y ha hecho de esos temas ejes de su propuesta electoral.

Dobles ha señalado que, de llegar a la presidencia, su compromiso sería fortalecer la cohesión social y la inclusión, promover políticas ambientales sostenibles y mejorar la cohesión del sistema educativo, argumentando que solo con un enfoque integral se puede abordar la desigualdad.

Respecto a su permanencia en el cargo, Dobles ha dicho que su meta es servir una gestión completa enfocada en resultados claros para la ciudadanía y que cualquier discusión sobre continuidad depende de la evaluación pública de su desempeño.

Robles aspira a la presidencia tras servir como diputado en el periodo legislativo actual. REUTERS/Mayela Lopez

Ariel Robles Barrantes (Frente Amplio)

El diputado y líder del Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes, cierra el quinteto de candidatos más visibles. Con una plataforma centrada en diálogo nacional para resolver crisis en educación, seguridad y salud, Robles ha buscado ofrecer una opción alternativa que contraste con el discurso más tradicional de sus rivales.

Robles ha destacado que su aspiración presidencial responde a la necesidad de un país más equitativo y participativo, y ha insistido en que su permanencia en el cargo estaría guiada por la voluntad popular y un enfoque de responsabilidad pública que promueva consenso y diálogo entre sectores.

Posibilidad de una segunda ronda

El último debate presidencial realizado por el Tribunal Supremo de Elecciones evidenció que los temas que más preocupan a los votantes son la seguridad pública, la economía, el empleo y la reforma del sistema de justicia, además de la educación y la salud pública.

Con un panorama electoral fragmentado y una alta proporción de votantes indecisos a semanas de la elección, la carrera hacia Casa Presidencial sigue abierta.

La posibilidad de una segunda ronda se mantiene latente, y la decisión de millones de costarricenses el 1° de febrero podría definir no solo al próximo presidente, sino el rumbo político y social del país en los próximos cuatro años.