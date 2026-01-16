Laura Fernández habría negociado puestos en instituciones públicas con agrupaciones evangélicas

Candidata oficialista se reunió con agrupaciones evangélicas y habría negociado puestos importantes. REUTERS/Mayela Lopez

La posibilidad de que sectores evangélicos influyan en nombramientos clave del Estado encendió la polémica política tras la difusión de compromisos adquiridos por Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Según consta en un folleto de campaña distribuido en congregaciones vinculadas a Foro Mi País, Fernández prometió a pastores evangélicos abrir la puerta para que este grupo postule candidatos a la Defensoría de los Habitantes, magistraturas del Poder Judicial y cargos del servicio exterior, en caso de llegar al poder.

El documento, firmado el 23 de octubre de 2025, busca incentivar el respaldo electoral de la comunidad cristiana de cara a las elecciones de 2026.

Una de las consecuencias inmediatas fue el rechazo de organizaciones religiosas a cualquier involucramiento institucional en acuerdos partidarios.

La Federación de Asociaciones Vida Abundante divulgó un comunicado en el que, “en fiel congruencia y respeto de su misión espiritual y pastoral en resguardo a los principios que rigen la fe cristiana, reitera su oposición a la participación institucional o partidista en procesos de política electoral, así como al respaldo, promoción o condena de partidos políticos, candidaturas o aspiraciones electorales específicas”.

La federación advirtió sobre el riesgo que representa la intervención directa en contiendas electorales para el testimonio espiritual y la unidad de los fieles y recalcó que la fe cristiana “no pertenece a ningún partido político ni se identifica plenamente con ningún proyecto ideológico”.

En la tercera parte del folleto, Foro Mi País detalló seis compromisos concretos adoptados por Fernández, incluyendo: consolidar y proteger los acuerdos alcanzados con el presidente Rodrigo Chaves, asignar espacios a cristianos y evangélicos en diputaciones, con 24 personas garantes del cumplimiento, y promover una “ley especial para organizaciones religiosas”.

Además, se menciona la promesa de acoger y firmar la carta de valores cristianos presentada por el propio Foro, así como el compromiso específico de “designar con especial atención a los ministros de Educación y Salud”.

Como antecedente, el material recuerda que Chaves “derogó y cambió la norma técnica del aborto” y “aceptó la propuesta del Foro Mi País en el nombramiento de la ministra de Educación”, en referencia a Anna Katherina Müller.

Folleto entregado a las agrupaciones evangélicas por el 'Foro Mi País'. CR HOY

Los criterios fueron acordados no solo por Fernández, sino por figuras como el exministro Francisco Gamboa, el abogado Douglas Soto y los 57 candidatos a diputados del PPSO.

Según grabaciones obtenidas que circulan en redes sociales, el líder de Foro Mi País, Reinaldo Salazar, instruyó a los pastores durante una reunión privada: “Yo voy a votar por Pueblo Soberano, por Laura Fernández y por sus diputados, y ojalá que algún pastor que esté aquí se decida a hacerlo. Si usted decide apoyarnos, al finalizar esta reunión pase a las mesas y recoja la cantidad de folletos que quiera llevarse. Para que usted como pastor no se exponga, le pedimos que busque a algún líder de su iglesia y que, cuando termine el culto del próximo domingo, le diga a la gente dónde recoger el material”.

El equipo de prensa de Laura Fernández admitió a El Observador que la reunión existió, que tuvo carácter privado y que participaron candidatos a diputados del partido.

Sin embargo, negó cualquier transacción política: “Lo que sí es totalmente público y notorio es que muchísimos pastores están apoyando a Laura Fernández no a cambio de un puesto, sino por la convicción de que ella es una mujer de familia, de valores y de temor de Dios. Eso es lo que los une, y no un interés por cargos, lo cual sería absurdo cuando ni siquiera se han ganado las elecciones”.

Medidas acordadas por la candidata y las agrupaciones evangélicas. CR HOY

La controversia profundizó el distanciamiento entre organizaciones religiosas evangélicas y Foro Mi País. La Alianza Evangélica Costarricense (FAEC), que agrupa a las iglesias protestantes del país, subrayó en un comunicado: “Como organización reafirmamos nuestro carácter no partidario y nuestra neutralidad electoral conforme a nuestros estatutos y naturaleza histórica. No poseemos filiación partidaria alguna, ni respaldamos candidatos, partidos políticos o movimientos electorales”.

En ese contexto, la campaña de Fernández y el movimiento evangélico Foro Mi País quedaron en el centro de la discusión sobre la frontera entre política y religión, y la legitimidad de los respaldos e influencias sobre futuros nombramientos estatales.