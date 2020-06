A Ingrid no le alcanzaba para pagar el alquiler y no obtuvo mayores rebajas por parte del locador, y mucho menos bajas impositivas. Reconoce el esfuerzo del Estado por ayudar a ciertos negocios pero cree que se pudo haber hecho mucho más desde el Gobierno. “Los créditos estuvieron bien pero ese dinero se destinó a pagar impuestos, alquileres, servicios o deudas. No para adquirir más mercadería o para producir. Yo soy relativamente joven y me puedo reinventar pero, por ejemplo, en el barrio hay negocios que están hace muchos años, ¿cómo le pedís a ese dueño que haga una tienda virtual? No hay chance. Por eso creo que faltó una mejor planificación desde el Estado para brindar la ayuda durante la pandemia. No dieron beneficios impositivos y abandonaron a las pymes ”, cuestionó.