Rechazando categóricamente los dichos que señalan que el Jefe de Estado “está enamorado de la cuarentena”, el funcionario resaltó: "Nosotros no somos fanáticos de la cuarentena, a todos nos complicó la vida, nadie es pro-cuarentena, en todo caso somos antimuerte. No queremos que la gente se enferme, no queremos que la gente se muera. Tan sencillo como eso”.