- El balance de las salidas recreativas en todo el país es que hubo un alto acatamiento de las consignas de aislamiento, con recorridos y paseos cortos. No puedo hablar desde lo epidemilógico, pero el no uso de las plazas, o el evitar los juegos de contacto entre niños y niñas no ha tenido inconvenientes. En la Secretaría tenemos diálogo con organizaciones de niños y grupos organizados de adolescentes que quieren incidir en las políticas públicas. La mayoría no están pidiendo salir a la vereda o dar la vuelta a la manzana. El reclamo general es retornar a la escuela, sobre todo entre los adolescentes, porque la escuela está asociada al contacto con los amigos o la práctica del deporte . Por eso el desafío es como hacer un retorno progresivo a las aulas, limitado, que no favorezca el contagio. Esto también está en la agenda de las provincias con menor nivel de casos, donde empezó a haber más actividad económica y los padres, que salen a trabajar, ven a las escuelas como un espacio de cuidado complementario.