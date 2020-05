“Hablé con personal de la administración pero no me conformó la explicación a los ruidos extraños que hacía el ascensor y que daba temor por lo que podría ocurrir. Busqué la solución en la web, luego me dieron una audiencia y después de un tiempo me citaron con día y hora para ingresar a un link y acceder a la sala virtual donde estaban el administrador, la mediadora y yo. La mediadora nos fue guiando y cada parte tuvo su tiempo para hablar y escuchar. En 45 minutos pudimos llegar a un acuerdo”, contó Sofía, quien a partir de esta experiencia lo volvió a utilizar, el mes pasado ya en cuarentena por un problema de ruidos molestos, también con buen resultado