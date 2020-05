En ese sentido, la ministra señaló que “hicieron la misma evaluación de la situación que hace 15 días" y que “en general, en el Conurbano, no hubo demanda de los intendentes para abrir la cuarentena”. “El gobernador hace la consulta de los intendentes para saber cuál es la intención de ellos de abrir cuáles actividades. En general en el conurbano, como hubo con las salidas recreativas, no hubo demanda de los intendentes para que esto ocurriera. Todo lo contrario, la idea es no permitir que circulen demasiadas personas para evitar que circule el virus”, señaló.