Por otro lado, agrega: “Hay mucha demanda de pensamiento porque las personas necesitamos teorías para enfrentar la práctica y no hay teorías. Todo es un desorden dentro del orden, pero precisamos comprenderlo. Y en el caso mío, estoy haciendo algo que no estoy acostumbrada a hacer, que es el pensamiento rápido. Otra vez te voy a citar a Nietzche: la filosofía es leer despacio. Y en este momento lo que menos podemos hacer es despacio. Todo lo hacemos rápido y por eso nos estamos equivocando mucho. Me pasa que cosas que dije la semana pasada yo mismo me autocritico que no es correcto lo que dije. Estamos en un ensayo y error constante”.