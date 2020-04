No faltará quién diga que me desdigo. No es necesariamente cierto pero no puedo ocultar que es más fácil hablar de la espera sin haber esperado, como lo hice en su momento, que hablar de ella después. Entonces tenía la idea de la paciencia y el concepto de la espera. Hoy tengo la experiencia. De pronto pasan 20 días sin información, un mes, y el tiempo se carga de dolor. No es momento de comparar sufrimientos. La realidad es siempre más cruda que las ideas. Y la realidad es que hay gente pasándola verdaderamente mal.