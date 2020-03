-Exacto. Personas que no se daban cuenta porque no tenían síntomas. Algunos tuvieron pérdida de olfato o gusto transitorio, no mucho tiempo. No fueron irresponsables, no sabían que estaban infectados. Entonces caminaban, iban al trabajo, se reunían con familiares, amigos, iban a espectáculos deportivos masivos. Se calcula que cada uno contagió a 2,4 personas. Y estos, a su vez, a 2,4 personas cada uno. Ese crecimiento exponencial de infectados se hizo incontrolable. Ese período donde hubo muchos infectados no enfermos, entre 14 y 40 veces más que los casos confirmados, confundió a muchos científicos.