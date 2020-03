La situación detonó otros riesgos, incluso para la salud mental: “ Varios volvieron a entornos de violencia. Algunos tuvieron que volver a las casas de sus ex parejas por no tener donde vivir; otros tuvieron que volver con sus familias fingiendo ser quiénes no son porque no saben o no aceptan su identidad de género. Me encontré yendo a repartir alimentos a las casas de compañeros trans y, cuando sale el padre a recibirme, preguntarle ‘¿está su hija?’ . Para nosotros es volver a la invisibilidad. Es muy duro tener que volver a fingir y encima no los puedo abrazar”.