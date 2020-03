Como ya trascendió, este domingo dejará de funcionar el aeropuerto de Panamá. “Cierra hoy a la noche y tenemos que sacar a 300 argentinos. No es fácil traer a todos porque hay empresas que dicen que no. Aeroméxico, por ejemplo, dejó caer varios vuelos. Aerolíneas Argentinas hace lo que puede pero no puede traer a todos”, señaló Felipe Solá.