“No se realizó ningún protocolo (para detectar posibles casos de coronavirus). Lo único que hicieron fue repartir barbijos y pedir que nos pongamos mucho alcohol en gel. No hay nadie preparando ni tomándonos la temperatura. No podemos ir a Chile, porque nos enteramos que no aceptan gente extranjera. Tampoco a Bogotá. En Lima (Perú), hace como dos semanas que ya cerraron su frontera y Bolivia no saca vuelos. Además, acá hay mucha gente amontonada. Eso es algo que nos preocupa mucho también”, remarcó.