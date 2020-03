Claudio y su familia lograron entrar al listado de pasajeros que serían repatriados por un avión de Aerolíneas Argentinas. “Nos confirmaron por mail que el 21 de marzo un avión nos esperaba en Madrid para volver a casa. Esto no se lo deseo a nadie porque vivimos mucha incertidumbre y si bien no tuvimos miedo, sí sentimos ese interrogante de no saber qué va a pasar. De tener cualquier síntoma, porque salí de Neuquén con faringitis, y pensar `¿me habré contagiado?´ Tomamos todos los recaudos, hicimos lo que jamás pensamos que fue hasta bajar escaleras con las manos en los bolsillos para no tocar nada”.