No las otras cosas que se nos ocurren hacer, porque cuando estamos inseguros, intranquilos o desesperados nuestra mente genera conductas para tranquilizarnos como comprar cosas como papel higiénico, eso no es lo importante. No tenemos que abarrotarnos de productos, hoy tendríamos que poner toda nuestra atención en repetir una y otra vez las conductas que están recomendadas por las autoridades sanitarias para que se fijen en nuestro cerebro. Si no lo hacemos es muy difícil que se vuelvan hábitos, y si no se vuelven hábitos tienden a decaer porque la respuesta más importante de hoy es social, no las conductas individuales. El famoso “sálvese quien pueda”, donde yo voy y compro determinadas cantidades de alcohol en gel no sirve porque no frena al virus, lo que lo frena es que todos hagamos determinadas conductas básicas y para eso tenemos que fijarlas en nuestros hábitos y repetirlas.