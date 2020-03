No está muy claro si el invierno es muy propenso para el coronavirus o no. A diferencia de la gripe, eso no lo sabemos bien. Yo no tengo tanto temor que el invierno sea un elemento provocador de un aumento importante del número de casos. Creo que tenemos que ir observando, porque este virus circula tanto en invierno como en verano. Parecería ser, por lo que estamos viendo en China, con el aumento de la temperatura, parece que está disminuyendo. Pero yo creo está disminuyendo más pro todo el trabajo de contención que ellos han hecho y que en este momento, a mí me entusiasma ver que en China está disminuyendo.