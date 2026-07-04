Deportes

Con lo justo, Colombia venció a Ghana y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

La Tricolor impuso su jerarquía y ganó por la mínima ante las Estrellas Negras en Kansas City, con gol de Jhon Arias en un partido intenso

Guardar
Google icon
La Selección Colombia impuso condiciones ante Ghana en Kansas City, mientras el equipo de Carlos Queiroz apostó por balones divididos y transiciones rápidas - crédito Bernadett Szabo/REUTERS
La Selección Colombia impuso condiciones ante Ghana en Kansas City, mientras el equipo de Carlos Queiroz apostó por balones divididos y transiciones rápidas - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Colombia afrontaba su primer partido de eliminación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con el estímulo y las buenas sensaciones dejadas ante Portugal en el cierre de la fase de grupos. En frente se encontraba Ghana, uno de los mejores terceros del certamen dirigido por un viejo conocido de la Tricolor: Carlos Queiroz.

Con el pitazo inicial del francés Clément Turpin, la cancha tradicional de los Kansas City Chiefs fue testigo de un enfrentamiento entre dos estilos opuestos. Los de Néstor Lorenzo salieron determinados a imponer condiciones, mientras que las Estrellas Negras apelaron a forzar balones divididos e intentar armar transiciones en velocidad.

PUBLICIDAD

Ghana dio el primer susto con Thomas Partey en los primeros segundos tras un mal despeje de James Rodríguez que derivó en un remate de media distancia que pasó cerca del arco defendido por Camilo Vargas.

Sin embargo, dos lesiones tempranas obligaron a cambios forzados en ambos equipos. A los 7 minutos, Jhon Córdoba sufrió una lesión en su pierna izquierda luego de disputar un balón con Jerome Opoku por el costado izquierdo en la que llegó a rasgarle la camiseta al central ghanés y no pudo continuar; en su lugar entró Luis Javier Suárez.

Jhon Córdoba abandonó el campo de juego en Kansas en los primeros minutos del partido entre Colombia y Ghana, por lesión - crédito Jeff Roberson/AP
Jhon Córdoba abandonó el campo de juego en Kansas en los primeros minutos del partido entre Colombia y Ghana, por lesión - crédito Jeff Roberson/AP

Por su parte, Ghana perdió a Marvin Senaya en el minuto 12 por un problema en el isquiotibial al intentar seguirle el ritmo de Luis Díaz, siendo reemplazado por Alidu Seidu. En esa misma jugada, Arias recibió una tarjeta amarilla por una falta.

PUBLICIDAD

Colombia dominó el partido con más del 75% de la posesión durante buena parte del primer tiempo, con un juego de toque corto que le permitió romper la línea de mediocampo ghanesa con fluidez. El costado izquierdo fue el flanco más peligroso de la Selección Colombia: Jefferson Lerma, Díaz y el lateral Johan Mojica combinaron de forma constante para desorganizar la defensa africana.

El primer tanto llegó en el minuto 14 tras un centro de Luis Javier Suárez desde la derecha que impactó Jhon Arias. El volante del Palmeiras se adelantó a su marcador en el borde del área chica y empujó el balón al fondo de la red para poner arriba a la Tricolor.

Arias puso en ventaja a Colombia en los primeros minutos del primer tiempo - crédito Claudia Greco/REUTERS
Arias puso en ventaja a Colombia en los primeros minutos del primer tiempo - crédito Claudia Greco/REUTERS

Colombia estuvo cerca de ampliar la diferencia en varias ocasiones. En el minuto 20, un disparo de Díaz terminó en las manos del portero Lawrence Ati-Zigi. En el 39, el mismo Díaz recibió un balón elevado de Gustavo Puerta y su remate pasó cerca del palo derecho. En el 42, un cabezazo de Suárez tras un centro de Lerma se fue desviado por el costado izquierdo del arco.

Ghana intentó reaccionar en los tramos finales de la primera mitad. En el minuto 34, Iñaki Williams forzó un córner y el equipo dirigido por Carlos Queiroz presionó con algunos remates desde el borde del área, todos bloqueados por la zaga colombiana que anuló al delantero Jordan Ayew, incapaz de conectar con claridad en el área cafetera.

De igual modo, el trabajo de Gustavo Puerta cubriendo espacios, apoyando la defensa e iniciando jugadas de ataque, fue clave para sostener a la Tricolor en los momentos donde Ghana intentaba apoderarse del esférico.

Gustavo Puerta fue protagonista en la línea de volantes, anulando a los jugadores ghaneses e iniciando las jugadas ofensivas de Colombia - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS
Gustavo Puerta fue protagonista en la línea de volantes, anulando a los jugadores ghaneses e iniciando las jugadas ofensivas de Colombia - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

La acción más clara del encuentro llegó en el minuto 46: un centro desde la derecha de Daniel Muñoz encontró a Mojica en el segundo palo, quien cabeceó hacia abajo, pero Ati-Zigi sacó el balón sobre la línea de gol con la mano derecha.

Al inicio del segundo tiempo, el técnico Néstor Lorenzo sorprendió con la salida de James Rodríguez —de poco protagonismo hasta ese punto—, para dar entrada a Richard Ríos. El esquema presentó una novedad táctica para Colombia: al no contar con un creador de juego neto, la responsabilidad de iniciar las jugadas en la mitad quedó para Puerta y el recién ingresado, dejando a Lerma más centrado en labores defensivas.

En el complemento, Ghana siguió con su plan de juego y tuvo algo más de posesión, pero a pesar de ello las mejores opciones siguieron siendo para Colombia. En el minuto 57, Luis Díaz anotó el que pudo ser el 2-0, pero el juez de línea levantó la bandera por fuera de lugar al momento de tocar el esférico en el área chica.

Por tercera vez en el Mundial, un gol de Luis Díaz fue anulado por posición adelantada - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES via Reuters
Por tercera vez en el Mundial, un gol de Luis Díaz fue anulado por posición adelantada - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES via Reuters

Tras la pausa por hidratación, Lorenzo dio ingreso a Juan Fernando Quintero buscando volver a contar con un creador de juego. La medida surtió efecto y los cafeteros volvieron a montarse en el partido, aunque sin la precisión necesaria para sellar la victoria.

Al minuto 80, Colombia tuvo una opción de cabeza tras un tiro de esquina cabeceado por Dávinson Sánchez, pero Ati-Zigi evitó la anotación. Al minuto 84 el que probó fue Quintero, de media distancia, pero el disparo se fue desviado de la portería africana.

El pitazo final selló la clasificación de Colombia a los octavos de final, por cuarta vez en su historia mundialista. Ahora espera Suiza, en Vancouver, como el siguiente desafío para igualar la mejor actuación de su historia, en Brasil 2014.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Colombia Mundial 2026Selección Ghana Mundial 2026Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jugadores y cuerpo técnico de la Selección Colombia reaccionaron a la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026

Néstor Lorenzo señaló que todavía falta mejorar la definición a puerta, pero se mostró satisfecho con el funcionamiento de la Tricolor

Jugadores y cuerpo técnico de la Selección Colombia reaccionaron a la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026

La Selección Colombia fue la última clasificada a los octavos de final del Mundial 2026: venció a Ghana por 1-0 en Kansas

Con gol de Jhon Arias en los primeros minutos del partido, la Tricolor apeló al juego defensivo para frenar a los africanos y asegurar el tiquete a la instancia de los 16 mejores del certamen

La Selección Colombia fue la última clasificada a los octavos de final del Mundial 2026: venció a Ghana por 1-0 en Kansas

Colombia y los octavos de final: así fueron sus experiencias en la Copa del Mundo

Luego de su clasificación ante Ghana, la Tricolor afrontará por cuarta vez esta instancia en sus siete participaciones en el certamen

Colombia y los octavos de final: así fueron sus experiencias en la Copa del Mundo

Así fue el único partido de Colombia y Suiza en una Copa del Mundo: no dejó un buen recuerdo

La Tricolor ya conoce a su próximo rival en los octavos de final del certamen de la FIFA y, aunque no parece fuerte, puede complicar el camino de los cafeteros

Así fue el único partido de Colombia y Suiza en una Copa del Mundo: no dejó un buen recuerdo

Néstor Lorenzo toma precauciones con la Selección Colombia: cinco jugadores en riesgo de suspensión

Luego del encuentro ante Ghana en el estadio de Kansas, el combinado nacional ahora alista la nómina para los octavos contra Suiza

Néstor Lorenzo toma precauciones con la Selección Colombia: cinco jugadores en riesgo de suspensión
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

ENTRETENIMIENTO

Jorge Cao desmintió su muerte ante rumores que circularon en redes sociales: “Más vivo que nunca”

Jorge Cao desmintió su muerte ante rumores que circularon en redes sociales: “Más vivo que nunca”

Juliana escogió a su jugador colombiano favorito y tomó partido entre Messi y Cristiano Ronaldo

Shakira pidió ayuda a gobernantes y líderes europeos para Venezuela y anunció significativa donación enfocada en los niños

Fans de Shakira de Europa y América sorprenden a la cantante con cartas emotivas por el éxito de ‘Dai Dai’: “Nos emociona hasta las lágrimas”

Santa Marta presentó la Fiesta del Mar 2026, siete días de cultura, música y tradición: Beéle, Gusi, Churo Díaz entre los artistas confirmados

Deportes

Jugadores y cuerpo técnico de la Selección Colombia reaccionaron a la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026

Jugadores y cuerpo técnico de la Selección Colombia reaccionaron a la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026

La Selección Colombia fue la última clasificada a los octavos de final del Mundial 2026: venció a Ghana por 1-0 en Kansas

Colombia y los octavos de final: así fueron sus experiencias en la Copa del Mundo

Así fue el único partido de Colombia y Suiza en una Copa del Mundo: no dejó un buen recuerdo

Néstor Lorenzo toma precauciones con la Selección Colombia: cinco jugadores en riesgo de suspensión