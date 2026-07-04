Con lo justo, Colombia venció a Ghana y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

La Selección Colombia impuso condiciones ante Ghana en Kansas City, mientras el equipo de Carlos Queiroz apostó por balones divididos y transiciones rápidas - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Colombia afrontaba su primer partido de eliminación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con el estímulo y las buenas sensaciones dejadas ante Portugal en el cierre de la fase de grupos. En frente se encontraba Ghana, uno de los mejores terceros del certamen dirigido por un viejo conocido de la Tricolor: Carlos Queiroz.

Con el pitazo inicial del francés Clément Turpin, la cancha tradicional de los Kansas City Chiefs fue testigo de un enfrentamiento entre dos estilos opuestos. Los de Néstor Lorenzo salieron determinados a imponer condiciones, mientras que las Estrellas Negras apelaron a forzar balones divididos e intentar armar transiciones en velocidad.

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Ghana dio el primer susto con Thomas Partey en los primeros segundos tras un mal despeje de James Rodríguez que derivó en un remate de media distancia que pasó cerca del arco defendido por Camilo Vargas.

Sin embargo, dos lesiones tempranas obligaron a cambios forzados en ambos equipos. A los 7 minutos, Jhon Córdoba sufrió una lesión en su pierna izquierda luego de disputar un balón con Jerome Opoku por el costado izquierdo en la que llegó a rasgarle la camiseta al central ghanés y no pudo continuar; en su lugar entró Luis Javier Suárez.

Jhon Córdoba abandonó el campo de juego en Kansas en los primeros minutos del partido entre Colombia y Ghana, por lesión - crédito Jeff Roberson/AP

Por su parte, Ghana perdió a Marvin Senaya en el minuto 12 por un problema en el isquiotibial al intentar seguirle el ritmo de Luis Díaz, siendo reemplazado por Alidu Seidu. En esa misma jugada, Arias recibió una tarjeta amarilla por una falta.

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Colombia dominó el partido con más del 75% de la posesión durante buena parte del primer tiempo, con un juego de toque corto que le permitió romper la línea de mediocampo ghanesa con fluidez. El costado izquierdo fue el flanco más peligroso de la Selección Colombia: Jefferson Lerma, Díaz y el lateral Johan Mojica combinaron de forma constante para desorganizar la defensa africana.

El primer tanto llegó en el minuto 14 tras un centro de Luis Javier Suárez desde la derecha que impactó Jhon Arias. El volante del Palmeiras se adelantó a su marcador en el borde del área chica y empujó el balón al fondo de la red para poner arriba a la Tricolor.

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Arias puso en ventaja a Colombia en los primeros minutos del primer tiempo - crédito Claudia Greco/REUTERS

Colombia estuvo cerca de ampliar la diferencia en varias ocasiones. En el minuto 20, un disparo de Díaz terminó en las manos del portero Lawrence Ati-Zigi. En el 39, el mismo Díaz recibió un balón elevado de Gustavo Puerta y su remate pasó cerca del palo derecho. En el 42, un cabezazo de Suárez tras un centro de Lerma se fue desviado por el costado izquierdo del arco.

Ghana intentó reaccionar en los tramos finales de la primera mitad. En el minuto 34, Iñaki Williams forzó un córner y el equipo dirigido por Carlos Queiroz presionó con algunos remates desde el borde del área, todos bloqueados por la zaga colombiana que anuló al delantero Jordan Ayew, incapaz de conectar con claridad en el área cafetera.

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De igual modo, el trabajo de Gustavo Puerta cubriendo espacios, apoyando la defensa e iniciando jugadas de ataque, fue clave para sostener a la Tricolor en los momentos donde Ghana intentaba apoderarse del esférico.

Gustavo Puerta fue protagonista en la línea de volantes, anulando a los jugadores ghaneses e iniciando las jugadas ofensivas de Colombia - crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

La acción más clara del encuentro llegó en el minuto 46: un centro desde la derecha de Daniel Muñoz encontró a Mojica en el segundo palo, quien cabeceó hacia abajo, pero Ati-Zigi sacó el balón sobre la línea de gol con la mano derecha.

Al inicio del segundo tiempo, el técnico Néstor Lorenzo sorprendió con la salida de James Rodríguez —de poco protagonismo hasta ese punto—, para dar entrada a Richard Ríos. El esquema presentó una novedad táctica para Colombia: al no contar con un creador de juego neto, la responsabilidad de iniciar las jugadas en la mitad quedó para Puerta y el recién ingresado, dejando a Lerma más centrado en labores defensivas.

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En el complemento, Ghana siguió con su plan de juego y tuvo algo más de posesión, pero a pesar de ello las mejores opciones siguieron siendo para Colombia. En el minuto 57, Luis Díaz anotó el que pudo ser el 2-0, pero el juez de línea levantó la bandera por fuera de lugar al momento de tocar el esférico en el área chica.

Por tercera vez en el Mundial, un gol de Luis Díaz fue anulado por posición adelantada - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES via Reuters

Tras la pausa por hidratación, Lorenzo dio ingreso a Juan Fernando Quintero buscando volver a contar con un creador de juego. La medida surtió efecto y los cafeteros volvieron a montarse en el partido, aunque sin la precisión necesaria para sellar la victoria.

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Al minuto 80, Colombia tuvo una opción de cabeza tras un tiro de esquina cabeceado por Dávinson Sánchez, pero Ati-Zigi evitó la anotación. Al minuto 84 el que probó fue Quintero, de media distancia, pero el disparo se fue desviado de la portería africana.

El pitazo final selló la clasificación de Colombia a los octavos de final, por cuarta vez en su historia mundialista. Ahora espera Suiza, en Vancouver, como el siguiente desafío para igualar la mejor actuación de su historia, en Brasil 2014.