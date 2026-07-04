Así fue el único partido de Colombia y Suiza en una Copa del Mundo: no dejó un buen recuerdo

La Selección Colombia obtuvo su pase a los octavos de final por la victoria 1-0 sobre Ghana en Kansas City - crédito Claudia Greco/REUTERS

La Selección Colombia volvió a demostrar que es un equipo con condiciones para pelear en el Mundial 2026, luego de eliminar a Ghana por la mínima diferencia en el estadio de Kansas; obtuvo su pase a los octavos de final y se verá con el conjunto de Suiza en el BC Place de Vancouver.

Será la segunda ocasión que la Tricolor se vea con la escuadra europea en una Copa del Mundo, y la primera ocasión no dejó un buen recuerdo para el combinado nacional y no da un buen augurio de cara al compromiso del martes 7 de julio en territorio canadiense.

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Los dirigidos por Néstor Lorenzo también quedaron a un partido de cumplir con su objetivo de llegar a los cuartos de final, igualar la campaña en Brasil 2014 y terminar el proceso actual con broche de oro, pues el plan era recuperar la buena imagen de los cafeteros.

El triste antecedente de Colombia frente a Suiza

Por cuarta ocasión en la historia la Tricolor llega a la ronda de los octavos de final, la tercera de manera consecutiva en las ediciones en las que participó en el siglo XXI (2014, 2018 y 2026), mientras que la primera ocurrió en el certamen de Italia 1990.

La Selección Colombia se volverá a ver con Suiza 32 años después, tras su encuentro en la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos 1994, en la tercera fecha del grupo A de la primera ronda.

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Este fue el equipo de Colombia que jugó la Copa Mundial de la FIFA en 1994 en Estados Unidos - crédito Colprensa

Aquel equipo cafetero era llamado a ser campeón del certamen, contaba con figuras como Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón, Adolfo Valencia y el entrenador era Francisco Maturana, pero su travesía en territorio norteamericano no dejó buenas cosas.

Pese a que Colombia le ganó a Suiza por 2-0, fue la despedida de la Tricolor en Estados Unidos 1994, pues esos tres puntos no le alcanzaron para pelear uno de los cupos a octavos de final como mejor tercero, finalizó última en el grupo A y se convirtió en uno de los fracasos más sonados en la historia de la Copa del Mundo.

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Carlos Valderrama hizo parte de aquel partido ante Suiza en Estados Unidos 1994, disputado en Los Ángeles y con goles de Harold Lozano y Herman Gaviria - crédito @AntonioUbilla1/X

Como dato curioso, los cafeteros volverán a verse con los europeos en un torneo de la FIFA en territorio norteamericano y con el riesgo de que, tal como pasó 32 años atrás, se dé un nuevo adiós al campeonato, lo que no caería bien en la FCF y los hinchas, porque aspiran a llegar hasta cuartos.

Triunfo ante Ghana por la mínima diferencia

El encuentro estuvo condicionado por lesiones tempranas: Jhon Córdoba salió por un problema muscular y fue reemplazado por Luis Javier Suárez, y en el conjunto africano Marvin Senaya también debió dejar la cancha pocos minutos después.

En el arranque, Thomas Partey estuvo cerca de abrir el marcador tras un error en el despeje de James Rodríguez, pero el tanto lo encontró Colombia en una jugada por derecha que terminó con Arias llegando solo al segundo palo para definir de primera.

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Tras el 1-0 de Jhon Arias, después del centro de Suárez, la Selección colombiana manejó la posesión ante un rival replegado y tuvo opciones para ampliar la ventaja: Luis Díaz falló en una definición, Suárez cabeceó desviado y el arquero Lawrence Ati Zigi evitó el gol de Johan Mojica luego de un centro de Daniel Muñoz.

El colombiano Jhon Arias apareció en el área chica para marcar el único gol de Colombia contra Ghana - crédito Shipiwe Sibeko/REUTERS

En el segundo tiempo, Ghana adelantó líneas y aparecieron espacios. Richard Ríos, que ingresó por James, remató a ras de piso sin puntería y Puerta exigió a Zigi con un disparo que obligó al arquero a volar para evitar el segundo.

Luis Díaz tuvo el 2-0 en una jugada que terminó anulada por fuera de juego, confirmada por el VAR, y más tarde perdió un mano a mano ante el portero. Dávinson Sánchez también estuvo cerca con un cabezazo tras un tiro de esquina de Juan Fernando Quintero, pero el balón terminó en las manos de Zigi.

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