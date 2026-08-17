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Gustavo Puerta debutó en La Liga de España, con Racing de Santander: terminó ovacionado por la hinchada

El equipo del colombiano igualó 2-2 con Villarreal, en el estadio Sardinero, donde oficia como local Racing

El volante vallecaucano anunció que junto a su club harán donaciones a todos los afectados por el terremoto que sacudió a Colombia, el 10 de agosto de 2026-crédito Racing de Santander
El volante vallecaucano fue titular en el debut de su equipo Racing de Santander en la Liga de España 2026 - crédito Racing de Santander
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Gustavo Puerta tuvo este domingo 16 de agosto de 2026 su esperado debut en LaLiga de España. El mediocampista colombiano fue titular y disputó los 90 minutos en el empate 2-2 del Racing de Santander contra Villarreal, en el regreso del conjunto cántabro a la máxima categoría del fútbol español después de 14 años. Su presentación dejó buenas sensaciones y fue destacada por la prensa española como “auspiciosa y de muy buen rendimiento”, escribió Marca de España sobre el colombiano.

El estreno no era sencillo para el futbolista colombiano. Enfrente estaba Villarreal, uno de los equipos de mayor regularidad en el campeonato español durante las últimas temporadas y que afrontará esta campaña con participación en la Champions League. Sin embargo, Puerta respondió a la confianza del técnico José Alberto López y se convirtió en una de las actuaciones positivas del Racing en una jornada especial para el club.

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El volante fue inicialista en el centro del campo y completó todo el encuentro, incluso después de recibir una tarjeta amarilla sobre el final del primer tiempo. La amonestación pudo condicionar su participación durante la segunda mitad, pero el colombiano mantuvo la concentración y continuó participando en las diferentes fases del juego.

Gustavo Puerta registró 10 recuperaciones de balón en su debut de la Liga en España ante Villarreal, por encima del promedio de los volantes colombianos - crédito Racing de Santander
Gustavo Puerta registró 10 recuperaciones de balón en su debut de la Liga en España ante Villarreal, por encima del promedio de los volantes colombianos - crédito Racing de Santander

Las estadísticas de Gustavo Puerta:

  • 1 gran ocasión creada
  • 62 pases precisos: 97%
  • 31 en campo rival
  • 123.7m recorridos con balón
  • 10 recuperaciones
  • 2 interceptaciones

Puerta completó 62 de los 64 pases que intentó, para una efectividad del 97 %. Además, 31 de esos envíos fueron realizados en campo rival, una muestra de su participación en la construcción ofensiva del equipo. También registró una ocasión creada, tres pases clave, ocho pases en el último tercio y recorrió 123,7 metros con el balón.

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Las aplicaciones estadísticas especializadas le otorgaron una valoración cercana a 7,3, según SofaScore, ubicándolo entre los futbolistas con mejor desempeño del compromiso. En España también se resaltó la personalidad que mostró ante un rival de exigencia y en un escenario marcado por el regreso del Racing de Santander a Primera División.

Gustavo Puerta fue mundialista con la selección Colombia en Estados Unidos 2026, y comenzó de titular todos los partidos que disputó la "Tricolor" - crédito Sam Navarro/Reuters
Gustavo Puerta fue mundialista con la selección Colombia en Estados Unidos 2026, y comenzó de titular todos los partidos que disputó la "Tricolor" - crédito Sam Navarro/Reuters

Racing de Santander comenzó ganando 2-0, y le terminaron empatando

El partido tuvo además un desarrollo particular. El Racing llegó a ponerse 2-0 arriba y parecía encaminar su regreso a LaLiga con una victoria, pero Villarreal reaccionó, consiguió igualar el marcador y terminó poniendo en riesgo incluso el punto conseguido por el conjunto local. El 2-2 dejó sensaciones encontradas, aunque el rendimiento ante un rival de este nivel fue valorado de manera positiva.

José Alberto López también destacó el funcionamiento de su equipo. “Una pena, pero creo que hemos hecho un muy buen partido. Hemos visto lo que es esta categoría: en dos zarpazos te igualan. Jugando así vamos a conseguir muchos puntos”, aseguró el entrenador después del encuentro.

Johan Mojica
Johan Mojica y Getafe serán el próximo rival del Racing de Gustavo Puerta - crédito Getafe CF

El técnico también se refirió al significado de afrontar tantos debuts en Primera División y resaltó el respaldo de los aficionados en El Sardinero. “La afición siempre ha sido de Primera. Eso nos hace dar un plus”, manifestó.

Para Puerta, además, el estreno llega en medio de la incertidumbre sobre su futuro. El colombiano ha sido protagonista de rumores durante las últimas semanas y ha despertado interés de diferentes clubes mientras se define dónde continuará su carrera. Por ahora, su presente está en Santander y su primera actuación en LaLiga le permitió responder dentro de la cancha.

El próximo desafío del Racing será el domingo 23 de agosto, cuando visite al Getafe, equipo en el que juega el también colombiano Johan Mojica. Después de un debut con 90 minutos, 97 % de precisión en los pases, 10 recuperaciones y una valoración de 7,3, Puerta buscará mantener la titularidad en el regreso del conjunto cántabro a la máxima categoría.

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