Luis Uribe, nadador colombiano, confesó que necesita ayuda psicológica para volver a competir, por las secuelas que le dejó el terremoto

El Ministerio del Deporte puso a disposición todos sus escenarios para ser centros de acopio que recauden ayudas para los damnificados del terremoto en Colombia - crédito Ministerio del Deporte

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 no solo dejó daños materiales y afectaciones en distintas zonas del país. En Pereira, una de las ciudades donde se sintió con fuerza el movimiento, también alteró la rutina de varios deportistas de alto rendimiento. Entre ellos está Luis Uribe, nadador colombiano, quien reconoció que necesita acompañamiento psicológico para afrontar lo ocurrido y volver a concentrarse en la competencia.

En diálogo con Caracol Radio, Uribe explicó: “Ha sido muy difícil. Gracias a Dios nosotros estamos bien, mi familia, mi casa, todo súper bien. Vivimos en un sector que no fue tan afectado, pero uno siente mucha necesidad de ayudar a la gente”, señaló.

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El deportista ha participado durante estos días en labores de apoyo a los damnificados. Contó que ha colaborado con la entrega de elementos y la atención de diferentes necesidades en medio de una ciudad que todavía intenta recuperarse.

“Es muy duro pasar al lado de los escombros, es un panorama muy duro de procesar. Hace poco se abrió un centro de acopio en las piscinas, hemos estado repartiendo guantes, dotación, con los animales también”, relató.

Para Uribe, uno de los aspectos que más lo han marcado ha sido la solidaridad que encontró en medio de la emergencia. “Creo que eso es lo más bonito: que en los lugares donde llegamos a ayudar hay gente que se pone la mano en el corazón. Personas de Bogotá, de Medellín, de otros países también han venido a ayudar y se ve que la gente ayuda de corazón. Los pereiranos quieren levantar la ciudad”, afirmó.

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Luis Felipe Uribe ocupó el 6.° puesto en la final de trampolín de 3 metros, marcando un hito para el país en su debut olímpico - crédito Ministerio del Deporte

La incertidumbre también llegó al deporte

El terremoto también afectó espacios utilizados por los deportistas. Uribe explicó que el movimiento los tomó en la Secretaría del Deporte, infraestructura que sufrió afectaciones y dejó de funcionar temporalmente.

“A nosotros nos cogió en la Secretaría del Deporte, que tuvo algunas afectaciones, que también dejó de funcionar. Fueron momentos de incertidumbre, no pudimos entrar a ver el escenario, estamos en un sin saber qué va a pasar”, contó a Caracol Radio.

La situación obliga ahora a modificar los planes de preparación. La Federación Colombiana de Natación analiza alternativas para que los deportistas puedan continuar con sus entrenamientos fuera de Pereira, mientras se recuperan los escenarios afectados. Entre las ciudades que aparecen como posibilidades están Bogotá y Medellín, por ser de las ciudades menos afectadas por el terremoto, y por tener escenarios deportivos para la alta competencia.

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Sin embargo, el cambio no es sencillo. “La Federación está dispuesta a abrir algunos escenarios fuera de Pereira. Toda esta semana estuvimos ayudando en lo que pudimos, pero obviamente sabemos que tenemos responsabilidades que atender”, explicó Uribe.

Luis Felipe Uribe en la final del Mundial 2025 de natación, en China - crédito Tingshu Wang/Reuters

El apoyo psicológico, una prioridad

El nadador considera que regresar inmediatamente a la rutina deportiva sin atender las consecuencias emocionales de la emergencia podría ser contraproducente. Por eso pidió un acompañamiento específico.

“Tenemos unos Suramericanos cerca, entonces se está haciendo la gestión de recibirnos en otra región, pero no es fácil dejar la casa, dejar las cosas así como están en este momento. Creo que necesitamos un apoyo psicológico específico porque es importante ese apoyo, y el Comité Olímpico y el Ministerio lo están ofreciendo”, manifestó.

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El Ministerio del Deporte cuenta con programas de acompañamiento psicosocial para atletas y, en situaciones de emergencia, este tipo de atención resulta especialmente relevante para quienes deben retomar procesos de alto rendimiento. El Centro de Ciencias del Deporte trabaja precisamente en áreas como psicología y seguimiento integral de los deportistas.

Se coronó subcampeón tras cosechar tres medallas de plata en las modalidades de trampolín de 1 metro, trampolín de 3 metros individual y trampolín de 3 metros sincronizado masculino - crédito Claudia Greco/Reuters

El acceso al acompañamiento activado para los deportistas afectados contempla:

Orientación psicológica virtual.

Sesiones con profesionales del Centro de Ciencias del Deporte.

Atención a atletas, paratletas, sordoatletas y entrenadores damnificados.

Seguimiento a las necesidades emocionales derivadas de la emergencia.

Para Uribe, recuperar la preparación física también será fundamental. “Necesitamos mantener esa forma deportiva. El hecho de uno llevar una rutina durante muchos años, el hecho de parar en seco se ve en el rendimiento, en el cuerpo. Hay que trabajar en el gimnasio, en el cuerpo general”, explicó.

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La urgencia de retomar los entrenamientos tiene además una razón deportiva: Colombia tiene compromisos internacionales en el cierre de 2026. El principal objetivo para varios atletas será competir en los Juegos Suramericanos, programados del 12 al 26 de septiembre en Argentina, con sedes en Santa Fe, Rosario y Rafaela.