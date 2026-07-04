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Néstor Lorenzo toma precauciones con la Selección Colombia: cinco jugadores en riesgo de suspensión

Luego del encuentro ante Ghana en el estadio de Kansas, el combinado nacional ahora alista la nómina para los octavos contra Suiza

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Jhon Arias y Dávinson Sánchez son dos de los jugadores amonestados en la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Bernadett Szabo/REUTERS
Jhon Arias y Dávinson Sánchez son dos de los jugadores amonestados en la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

La Selección Colombia cumplió con su llave de los dieciseisavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al vencer a Ghana por 1-0 en el estadio de Kansas, ante más de 60.000 espectadores y es una de las cuatro escuadras sudamericanas que siguen con vida en el torneo.

Los cafeteros cuentan con cinco jugadores en riesgo de suspensión, debido a que fueron amonestados a lo largo del campeonato de la FIFA y dos de ellos sumaron la tarjeta amarilla en el compromiso contra los africanos en el Arrowhead Stadium, lo que causó dolores de cabeza para el técnico Néstor Lorenzo.

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Ahora el cuerpo técnico tiene cuatro días para alistar el equipo que se verá con Suiza en el BC Place de Vancouver, el martes 7 de julio a las 3:00 p. m.

Los apercibidos en la Selección Colombia

Aunque Ghana no dejó muchas acciones de peligro hacia la portería de Camilo Vargas, sí hizo un partido muy físico y complejo para los dirigidos por Néstor Lorenzo, al punto de cambiar el esquema táctico en el segundo tiempo con la salida de James Rodríguez y el ingreso de Richard Ríos.

Tras el encuentro en Kansas, Jhon Arias y Richard Ríos se unieron al grupo de jugadores amonestados en la Selección Colombia, que se encuentran en riesgo de perderse los cuartos en caso de superar a Suiza el martes 7 de junio en el BC Place de Vancouver, Canadá.

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Richard Ríos se podría perder los cuartos de final si es amonestado ante Suiza - crédito Claudia Greco/REUTERS
Richard Ríos se podría perder los cuartos de final si es amonestado ante Suiza - crédito Claudia Greco/REUTERS

Mientras el autor del gol del triunfo vio la tarjeta amarilla a los 12 minutos, poco antes de su anotación, el mediocampista de primera línea ingresó en el segundo tiempo y le mostraron la cartulina por una falta, en un encuentro que resaltó por el choque y la fuerte pelea por la pelota.

Colombia tenía apercibidos a Johan Mojica, Jhon Lucumí y Jefferson Lerma, todos ellos de corte defensivo y quienes se salvaron de una suspensión al terminar el compromiso contra Portugal en Miami, el 27 de junio, y por eso aparecieron contra Ghana.

Johan Mojica está apercibido en Colombia desde la primera fecha del Mundial 2026 contra Uzbekistán - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
Johan Mojica está apercibido en Colombia desde la primera fecha del Mundial 2026 contra Uzbekistán - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Cabe recordar que las tarjetas amarillas de todos los jugadores en la Copa del Mundo se borran en caso de disputar los cuartos de final, así que esos cinco futbolistas de la Tricolor deberán cuidarse el 7 de julio en Canadá.

Figuras contra Ghana

Colombia venció 1-0 a Ghana en Kansas por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con un gol de Jhon Arias a los 13 minutos tras un inicio dominante del equipo que dirige Néstor Lorenzo.

La figura del partido fue Gustavo Puerta, que sostuvo el mediocampo con recuperación, orden en la zona de contención y salida limpia desde el fondo para conectar con los atacantes, sobre todo en el segundo tiempo por la sustitución de James Rodríguez por Richard Ríos.

Gustavo Puerta tuvo una buena actuación por su labor defensiva ante Ghana para mantener la ventaja de Colombia por 1-0 - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters
Gustavo Puerta tuvo una buena actuación por su labor defensiva ante Ghana para mantener la ventaja de Colombia por 1-0 - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters

“Es un sueño, soñé con esto y gracias a Dios y al trabajo de todos lo conseguimos. Partido a partido lo hemos demostrado, jugamos con el corazón, el alma y en cada pelota vamos como si fuera la última y la familia que hemos formado es lo que nos ha traído hasta acá”, dijo Puerta tras el encuentro.

La jugada del gol nació en una asistencia de Luis Javier Suárez, que ganó la pelota por el sector derecho y habilitó a Arias para definir ante el arquero rival. El mediocampista no convirtió, pero tuvo mayor movilidad entre los defensores y sus desmarques influyeron en el desarrollo ofensivo de Colombia en el estadio de Kansas.

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