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Juan Pablo Montoya confesó cuál es la peligrosa competencia pendiente en su carrera: “Hay una cosa que me movería la aguja”

En el Gran Malecón de Barranquilla, el histórico piloto colombiano mostró que sigue siendo habilidoso, ahora compitiendo contra su hijo, Sebastián

Juan Pablo Montoya analizó la previa del Gran Premio de Hungría 2026 desde el Hungaroring, donde señaló a Ferrari como el equipo a batir por encima de Mercedes - crédito Grosby Group
Juan Pablo Montoya fue ganador de carreras de Fórmula 1, dos veces de las 500 millas de Indianápolis y una vez de Le Mans - crédito Grosby Group
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Juan Pablo Montoya reveló que el Rally Dakar es la única carrera que todavía aceptaría disputar antes del retiro, una posibilidad que mantiene abierta a sus 50 años mientras concentra su agenda en el crecimiento deportivo de su hijo Sebastián Montoya y en proyectos fuera de las pistas.

La definición llegó durante el evento Circuito Colombia, realizado este domingo 16 de agosto en el Gran Malecón de Barranquilla, donde el piloto colombiano volvió a subirse a un auto en una jornada con fines solidarios. Los fondos recaudados serán destinados a los afectados por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto y que, según el texto fuente, tuvo una magnitud de 7,4.

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Días antes, Montoya había adelantado que solo una invitación podría hacerlo cambiar de postura frente al retiro: “Hay solo una cosa a la que le diría que sí, de resto diría que no. Al 99% de las cosas a las que me puedan invitar a correr les diría que no. Hay una cosa que me movería la aguja a decir que sí”.

Juan Pablo Montoya ha sido el guía de Sebastián Montoya en su carrera automovilística - crédito Colprensa
Juan Pablo Montoya ha sido el guía de Sebastián Montoya en su carrera automovilística - crédito Colprensa

La incógnita quedó resuelta después en Barranquilla. José Clopatofsky, director de la revista Motor, difundió desde el evento la frase con la que el expiloto identificó el desafío pendiente: “La carrera que me falta correr: el rally Dakar”.

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La elección no es menor dentro de la trayectoria de Montoya. El colombiano compitió en Fórmula 1, IndyCar y Nascar, pero nunca corrió una prueba de rally raid como el Dakar, una competencia de resistencia disputada desde 1978 y reconocida por sus recorridos campo traviesa.

Ese contraste explica el peso de la revelación: no se trata de volver a una categoría conocida, sino de asumir un formato completamente distinto al que marcó su carrera. El Dakar, por exigencia física, navegación y condiciones extremas, aparece así como la única experiencia que todavía no figura en su recorrido deportivo.

Sebastián Montoya con el equipo Prema Racing ha sumado 28 puntos en su segundo año en la Fórmula 2 - crédito Colprensa
Sebastián Montoya con el equipo Prema Racing ha sumado 28 puntos en su segundo año en la Fórmula 2 - crédito Colprensa

Montoya también dejó claro que hoy sus prioridades están en otro lugar. “Estoy más enfocado en Sebastián, en hacer la TV con Fórmula 1 y en el golf”, afirmó.

Su última competencia profesional fue el 15 de septiembre de 2024, cuando participó en una carrera de Nascar en Watkins Glen. Desde entonces, acompaña de cerca a Sebastián Montoya, que compite en la Fórmula 2 con Prema Racing.

La presencia de Juan Pablo Montoya en Barranquilla no estuvo ligada a un regreso formal a la actividad, sino a una exhibición con su hijo dentro de Circuito Colombia. En el Circuito Pony Malta, ambos tuvieron un desfile de bienvenida antes de ponerse el casco y salir a pista.

El evento incluyó una muestra de carros antiguos, un espectáculo de derrape y una contrarreloj entre padre e hijo. Además del trofeo de aquella victoria.

En dos carros BMW, Sebastián y Juan Pablo mostraron quién es el más velóz de la familia - crédito Pony Malta

Antes del inicio, hubo un minuto de silencio por las víctimas fatales del terremoto. Luego, Montoya agradeció la convocatoria y explicó el sentido de la jornada en diálogo con El Tiempo: “Gracias a toda la gente, estamos acá por una causa muy bonita. Pensamos que cada uno puede ayudar, hacer su parte, esto acá lo hacemos junto a la gente de Barranquilla, con Pony Malta, cada uno tiene su granito de arena”.

En otra declaración, el colombiano detalló que buscó acercar al público local autos y objetos difíciles de ver en el país. “La verdad es que de la manera que lo pensé yo, es de darle el gusto a la gente de ver lo que la gente no ve acá en Colombia, al tener una parte de mi museo, traer el primer fórmula que yo corrí, cosas que nunca se ven. El show de los carros también es importante, de carros a los que uno aspira es para tener en cuenta”.

También describió la variedad de vehículos reunidos para la jornada: “Trajimos carros clásicos, que ahorita cuando entramos yo me iba babeando, y la gente que lleva años viendo carros se los va a babear. Está la gente joven que va a ver los carros modernos, los Ferrari, los Porsche, y se va a babear igual”.

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