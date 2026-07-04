En fotos: así fue la victoria de Colombia ante Ghana en los dieciseisavos del Mundial 2026

Colombia vs. Ghana, en los diesiseisavos del Mundial 2026 - crédito John Locher/AP

Los jugadores de Colombia ingresan al terreno de juego antes del partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Colombia y Ghana, en Kansas City, en Estados Unidos.

Colombia vs. Ghana, en los diesiseisavos del Mundial 2026 - crédito John Locher/AP

Aficionados de la Selección de Colombia alientan desde las gradas antes del partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Colombia y Ghana.

Colombia vs. Ghana, en los diesiseisavos del Mundial 2026 - crédito Jeff Roberson/AP

Jhon Córdoba hace un gesto de dolor durante el partido. El atacante del Krasnodar ruso sufrió un tirón en su pierna izquierda y tuvo que ser reemplazado en los primeros minutos del juego de dieciseisavos de final ante Ghana.

Colombia vs. Ghana, en los diesiseisavos del Mundial 2026 - crédito Reed Hoffmann/AP

Jhon Arias celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Colombia y Ghana.

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Colombia vs. Ghana, en los diesiseisavos del Mundial 2026 - crédito Jeff Roberson/AP

Luis Suárez y Johan Mojica celebran después de que su compañero Jhon Arias marcara el primer gol del partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Colombia vs. Ghana, en los diesiseisavos del Mundial 2026 - crédito John Locher/AP

Alidu Seidu (2), de Ghana, disputa el balón con Luis Díaz (7), de Colombia.

Colombia vs. Ghana, en los diesiseisavos del Mundial 2026 - crédito Ed Zurga/AP

Johan Mojica eleva el balón por encima de Iñaki Williams, de Ghana, durante el partido.

Colombia vs. Ghana, en los diesiseisavos del Mundial 2026 - crédito Amy Kontras/EFE/EPA

Gustavo Puerta disputa el balón con Antoine Semenyo, la estrella de la Selección de Ghana, durante el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Colombia vs. Ghana, en los diesiseisavos del Mundial 2026 - crédito Charlie Riedel/AP

El director técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, durante el partido de los dieciseisavos de final ante la Selección de Ghana.

Colombia vs. Ghana en los diesiseisavos del Mundial 2026 - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Luis Díaz celebra tras marcar un gol que posteriormente fue invalidado por fuera de juego durante el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Colombia y Ghana

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Colombia vs. Ghana en los diesiseisavos del Mundial 2026 - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Así fue el fuera de lugar que el árbitro lateral le pitó a Luis Díaz en los dieciseisavos del Mundial 2026 ante Ghana.

Los jugadores Juan Portilla, Richard Ríos y Dávinson Sánchez celebran tras el pitazo final del partido ante Ghana - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters

El jugador colombiano Luis Díaz ayuda a Derrick Luckassen tras el final del partido por dieciseisavos del Mundial 2026- crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Colombia clasificó por cuarta vez en la historia a octavos de final de la Copa del Mundo

El jugador colombiano Daniel Muñoz celebra la victoria de la Tricolor ante Ghana - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters