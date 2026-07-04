En fotos: así fue la victoria de Colombia ante Ghana en los dieciseisavos del Mundial 2026

Los jugadores de Colombia ingresan al terreno de juego antes del partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Colombia y Ghana, en Kansas City, en Estados Unidos.
Aficionados de la Selección de Colombia alientan desde las gradas antes del partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Colombia y Ghana.
Jhon Córdoba hace un gesto de dolor durante el partido. El atacante del Krasnodar ruso sufrió un tirón en su pierna izquierda y tuvo que ser reemplazado en los primeros minutos del juego de dieciseisavos de final ante Ghana.
Jhon Arias celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Colombia y Ghana.
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Luis Suárez y Johan Mojica celebran después de que su compañero Jhon Arias marcara el primer gol del partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Alidu Seidu (2), de Ghana, disputa el balón con Luis Díaz (7), de Colombia.
Johan Mojica eleva el balón por encima de Iñaki Williams, de Ghana, durante el partido.
Gustavo Puerta disputa el balón con Antoine Semenyo, la estrella de la Selección de Ghana, durante el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
El director técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, durante el partido de los dieciseisavos de final ante la Selección de Ghana.
Luis Díaz celebra tras marcar un gol que posteriormente fue invalidado por fuera de juego durante el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Colombia y Ghana
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Así fue el fuera de lugar que el árbitro lateral le pitó a Luis Díaz en los dieciseisavos del Mundial 2026 ante Ghana.
Colombia clasificó por cuarta vez en la historia a octavos de final de la Copa del Mundo
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