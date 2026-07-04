Colombia y los octavos de final: así fueron sus experiencias en la Copa del Mundo

Por cuarta vez en su historia, Colombia está en los octavos de final de la Copa del Mundo, tras vencer a Ghana - crédito Jeff Roberson/AP

Colombia superó a Ghana 1-0 en Kansas City y aseguró un lugar en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. De este modo, espera enfrentarse a Suiza en Vancouver el próximo martes 7 de julio.

Esta es la cuarta vez que el combinado cafetero clasifica a los octavos de final en siete participaciones en el torneo. Siendo un partido de eliminación, sus apariciones en esta instancia son de máximo seguimiento por parte de los aficionados al fútbol, por lo que Infobae Colombia hace un repaso por esos tres partidos que marcaron a fuego a todo el país.

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Italia 1990 | Colombia 1–2 Camerún (prórroga)

23 de junio de 1990 | Stadio San Paolo, Nápoles

Este fue el momento cuando Roger Milla le robó el balón a René Higuita para el gol de Camerún ante Colombia, en octavos del Mundial de Italia 1990 - crédito AFP

Colombia llegó a los octavos de final de Italia 1990 como mejor tercero del Grupo A, tras una fase de grupos que incluyó el histórico empate 1-1 con Alemania Occidental en el último partido. Era la primera vez que la selección cafetera alcanzaba esa instancia en un Mundial. Su rival, Camerún, venía de protagonizar la gran sorpresa del torneo al eliminar a la Argentina campeona del mundo en el partido inaugural.

El encuentro en el Estadio San Paolo de Nápoles fue parejo y de pocas ocasiones. Los 90 minutos reglamentarios terminaron sin goles, con ambas defensas imponiéndose sobre los ataques rivales. Colombia, conducida por Carlos Valderrama en la mitad del campo, no logró encontrar espacios ante una defensa camerunesa ordenada. En el arco colombiano, René Higuita, conocido por su estilo extravagante de portero libero, tuvo escasa actividad pero fue protagonista de un episodio que cambiaría el partido.

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En la prórroga, el técnico camerunés Valery Nepomnyashchy hizo ingresar a Roger Milla, de 38 años, quien ya había sido la gran figura del torneo. En el minuto 106, François Omam-Biyik habilitó a Milla dentro del área y el veterano delantero superó a dos defensores colombianos antes de definir ante Higuita para abrir el marcador.

Tres minutos después ocurrió la jugada que quedaría grabada en la memoria del fútbol mundial: Higuita salió muy lejos de su área con el balón en los pies, en un intento de jugar como un jugador de campo, y Milla se lo robó con una simple intercepción en la mitad. Con el arco vacío, el delantero empujó el balón para el 2-0.

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Colombia reaccionó y Bernardo Redín, ingresado desde el banco, descontó al minuto 115, pero el tiempo no alcanzó para más. Camerún ganó 2-1 y se convirtió en la primera selección africana en llegar a cuartos de final de un Mundial. Para Colombia, la derrota dejó la amarga sensación de que el error de Higuita había truncado una generación que merecía más.

Brasil 2014 | Colombia 2–0 Uruguay

28 de junio de 2014 | Estadio Maracaná, Río de Janeiro

James Rodríguez fue el protagonista en la victoria de Colombia sobre Uruguay en Brasil 2014 - crédito Colprensa

Cuatro años después de la eliminación de Colombia en la fase de grupos de Sudáfrica 2010, el equipo dirigido por José Pekerman llegó a los octavos de Brasil 2014 como líder del Grupo C, con victorias ante Grecia, Costa de Marfil y Japón. Su rival en el Maracaná fue Uruguay, que afrontó el partido sin Luis Suárez, suspendido por el mordisco a Giorgio Chiellini en la fase de grupos.

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El partido comenzó con Colombia como dueña del balón y Uruguay tratando de sostenerse con Diego Forlán y Edinson Cavani como referencias ofensivas. En el minuto 28, Abel Aguilar cabeceó un balón hacia el área, Uruguay intentó despejar y el rebote llegó a James Rodríguez, de espaldas al arco, a unos 25 metros de la portería.

El mediocampista del Mónaco controló el balón con el pecho, giró sobre sí mismo en un solo movimiento y disparó de volea con la pierna izquierda. El balón pegó en el travesaño y entró, ante la impotencia del portero Fernando Muslera. El gol fue considerado el mejor del torneo y uno de los más recordados en la historia de los Mundiales.

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Uruguay intentó reaccionar en el segundo tiempo, pero sin Suárez su ataque careció de profundidad. Forlán, en lo que sería su último partido mundialista, fue sustituido al minuto 53 sin haber generado peligro real. En el minuto 50, Colombia amplió la ventaja: Juan Cuadrado cabeceó desde el extremo derecho hacia el centro del área y Rodríguez, atento, empujó el balón al fondo de la red para su segundo tanto del partido y quinto del torneo, cifra que lo convertiría en el goleador del campeonato. Colombia ganó 2-0 y alcanzó los cuartos de final por primera vez en su historia. Rodríguez fue retirado entre aplausos del Maracaná al minuto 85.

Rusia 2018 | Colombia 1–1 Inglaterra (prórroga) | Eliminada 3–4 en penales

3 de julio de 2018 | Otkrytie Arena, Moscú

Colombia e Inglaterra definieron su pase a los cuartos de final desde la tanda de penaltis en un partido dramático de principio a fin, en Rusia 2018 - crédito Maxim Shemetov/REUTERS

Colombia llegó a los octavos de Rusia 2018 tras superar el Grupo H con dos victorias y una derrota, pero con la baja de su mejor jugador: James Rodríguez, quien no se recuperó a tiempo de una lesión muscular y vio el partido desde la tribuna. El equipo de José Pekerman dependió de Radamel Falcao como referencia ofensiva, aunque el capitán llegó al partido sin su mejor nivel.

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El primer tiempo fue tenso y físico, con Colombia acumulando faltas e Inglaterra sin encontrar claridad en el último tercio del campo. El árbitro estadounidense Mark Geiger perdió el control del juego desde temprano, ante la agresividad colombiana. Al minuto 41, Wilmar Barrios recibió una tarjeta amarilla tras un incidente con Jordan Henderson, en una decisión que generó protestas. El descanso llegó con el marcador en blanco.

En el segundo tiempo, al minuto 54, Carlos Sánchez cometió falta sobre Harry Kane durante un córner y el árbitro señaló el punto penal. Kane, máximo goleador del torneo, convirtió con frialdad para el 1-0. Colombia buscó el empate durante los siguientes 30 minutos sin lograrlo. Al minuto 80, Juan Cuadrado tuvo una clara oportunidad pero no pudo rematar con peligro. En el tiempo añadido, al minuto 90+2, Mateus Uribe disparó desde fuera del área con potencia y Jordan Pickford realizó una de las mejores atajadas del torneo. El córner que siguió a esa parada fue el que cambió el partido: desde la esquina, el balón llegó al área y Yerry Mina cabeceó con fuerza al minuto 90+3 para el 1-1, su tercer gol de cabeza en el torneo.

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La prórroga no produjo goles. En la tanda de penales, Falcao y Juan Cuadrado convirtieron sus cobros, al igual que Kane y Marcus Rashford para Inglaterra. Luis Muriel anotó el tercero para Colombia, pero Henderson falló su disparo, atajado por David Ospina, lo que puso a Colombia 3-2 arriba. Sin embargo, Mateus Uribe estrelló su tiro en el travesaño y Pickford detuvo el remate de Carlos Bacca.

Eric Dier anotó el definitivo 4-3 para Inglaterra, que ganó un partido de penales en un Mundial por primera vez desde la Eurocopa 1996. Colombia quedó eliminada en una de las noches más dolorosas de su historia futbolística.

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