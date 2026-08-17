Elías Valle, entrenador de la selección Colombia de patinaje, contó cuál será el equipo que competirá en el suramericano de Argentina

El patinaje aportó la mayor cantidad de títulos para Colombia con los oros de Gabriela Rueda y Juan Jacobo Mantilla en los 10.000 metros eliminación-crédito Comité Olímpico Colombiano

Guardar

La selección Colombia de patinaje de velocidad ya tiene definido buena parte del grupo que afrontará los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se disputarán en Argentina entre el 12 y el 26 de septiembre. El equipo nacional llegará a la competencia después de una destacada actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde el patinaje colombiano volvió a ubicarse entre los protagonistas del ciclo olímpico.

El proceso para conformar la nómina se desarrolló mediante un exigente selectivo nacional, en el que los deportistas buscaron los cupos para representar al país. Elías Valle, entrenador de la Selección Colombia, explicó en entrevista con Caracol Radio cómo quedó conformado el grupo y destacó la combinación entre experiencia y renovación que tendrá el equipo.

PUBLICIDAD

“Hay cuatro deportistas que vienen de los Centroamericanos y repiten, cuatro campeones del mundo que también repiten”, explicó Valle. El entrenador señaló que el grupo contará además con atletas que llegan con resultados internacionales importantes y que ya conocen lo que significa competir por Colombia en grandes escenarios.

La selección Colombia de patinaje ganó el título como campeona centroamericana y del Caribe - crédito Comité Olímpico Colombiano

Santiago Vásquez se sumará a la selección Colombia de patinaje

Entre los nombres que resaltó está Santiago Vásquez, campeón mundial en pruebas de velocidad, y Gisell Caicedo, campeona del mundo en la categoría mayores. Para Valle, estos resultados permiten construir un equipo con experiencia y capacidad para pelear por las primeras posiciones en Argentina.

“Tenemos un equipo muy fuerte, deportistas muy importantes que saben cómo ganar medallas de oro”, afirmó el técnico en diálogo con esa cadena radial, al referirse a las expectativas que genera la nómina seleccionada para los Suramericanos.

PUBLICIDAD

El proceso de selección, sin embargo, no fue sencillo. La cantidad y el nivel de los participantes obligaron a los entrenadores a elevar las exigencias durante las pruebas. Valle explicó que hubo 16 deportistas por cada categoría, una cifra que hizo más extenso y competitivo el proceso.

“Un selectivo bastante intenso, con un nivel muy alto. 16 deportistas por cada categoría, marcando un poquito la diferencia. Cuando es así, se vuelve un poco más largo el selectivo, mucho más exigente y nos ponen a trabajar mucho más”, sostuvo.

Para el entrenador, esa dificultad también representa una señal del crecimiento que ha tenido el patinaje colombiano. La posibilidad de contar con tantos atletas en condiciones de disputar un lugar en la selección aumenta la competencia interna y permite ampliar el grupo de deportistas que pueden llegar a las grandes competencias. “Eso es bueno porque demuestra que el patinaje del país crece mucho más”, agregó Valle.

PUBLICIDAD

El patinaje de carreras aportó 12 oros para Colombia en el medallero - crédito Comité Olímpico Colombiano

La renovación que tendrá la delegación nacional de patinaje

Uno de los puntos destacados de la nueva selección Colombia será la renovación en las categorías juveniles. El entrenador explicó que siete deportistas competirán por primera vez en unos Juegos Centroamericanos, aunque ya habían participado en otros torneos internacionales de importancia.

“De la categoría de varones juveniles tuvimos siete deportistas que por primera vez van a unos Centroamericanos. Habían estado en otros torneos internacionales superimportantes”, indicó.

La renovación también aparece en el equipo femenino. De las siete deportistas seleccionadas, tres tendrán por primera vez la oportunidad de integrar una selección Colombia. Valle considera que la mezcla entre atletas jóvenes y corredores con experiencia puede ser determinante.

PUBLICIDAD

El patinaje es el deporte que más alegrías le ha dado a Colombia - crédito Comité Olímpico Colombiano

“Hay una selección bastante renovada, con deportistas de experiencia, que hacen una sinergia muy buena para tener un equipo importante”, explicó. En los juveniles varones también existen nombres que generan confianza dentro del cuerpo técnico. “En los juveniles varones tenemos dos deportistas que estuvieron en Europa, que fueron el año pasado medallistas de oro y creo que con eso se apoyaron muy bien en la modalidad individual, sobre todo Daniel Ramos y Juan Felipe Silva”, señaló.

El entrenador también mencionó a Juan Manuel Chavo, quien afrontará su primer campeonato del mundo, una experiencia que, según Valle, aumenta la confianza dentro del proceso que adelanta la Federación Colombiana de Patinaje.

PUBLICIDAD

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrán competencias de patinaje de velocidad, patinaje artístico y skateboarding. En el caso de la velocidad, las pruebas se desarrollarán en Argentina como parte de un certamen que reunirá a deportistas de diferentes países de la región.