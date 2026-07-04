Jugadores y cuerpo técnico de la Selección Colombia reaccionaron a la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026

La Selección Colombia venció 1-0 a Ghana y aseguró su lugar en los octavos de final del Mundial 2026 - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Jugadores y cuerpo técnico de la Selección Colombia brindaron sus primeras declaraciones luego de la victoria por 1-0 sobre Ghana que les dio un lugar en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El primero en hablar fue el seleccionador nacional, Néstor Lorenzo. “Es un campeonato muy duro, muy difícil. Distintas temperaturas, horarios, viajes, la logística es matadora para todos. Y la verdad que hicieron un partidazo los muchachos. Creo que por momentos nos metimos un poquito atrás”, señaló a pie de campo.

El argentino reconoció la buena labor de Ghana, presionando cada balón, reconoció la falta de definición de Colombia. “Ellos son un equipo muy ordenado que, si bien defiende muy bien, cuando ataca también sale a las bandas y tira muchos centros y nos complicaron un poquito ahí, pero tuvimos para rematarlo seis, siete veces y no pudimos”.

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Néstor Lorenzo respaldó a Luis Díaz tras otro gol anulado por fuera de lugar y sostuvo que pronto volverá a convertir - crédito Claudia Greco/REUTERS

El entrenador tuvo palabras para Luis Díaz, al que nuevamente le anularon un gol por fuera de lugar. “Él vive del gol, ¿viste? Y bueno, es normal, pero ya se le va a abrir el arco y las va a empezar a meter todas. Esperemos", apuntó.

Posteriormente, los jugadores brindaron sus puntos de vista sobre el compromiso. Richard Ríos reconoció la dureza del encuentro por el juego físico que propusieron los africanos. “El equipo de Ghana venía a competir primera y segunda pelota y creo que si estábamos enfocados en eso, sabíamos que íbamos a salir con el resultado. Y bueno, gracias a Dios se nos dio la victoria”, manifestó.

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Sobre la instrucción que recibió de Lorenzo cuando entró para sustituir a James Rodríguez, detalló que se lo hicieron saber cuando estaba haciendo calentamiento. “Cuando entré me dieron la indicación de que iba a hacer el papel en el medio con Lerma y un poquito más adelantado que Puerta”, comentó.

Luis Javier Suárez dijo que estaba preparado para reemplazar al lesionado Jhon Córdoba y cumplir el plan de partido de Colombia - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Luis Javier Suárez ingresó para suplir al lesionado Jhon Córdoba y admitió que a diferencia de Ríos, no recibió muchas instrucciones de Lorenzo. “Creo que en este caso, por esa mala fortuna que ha tenido el compañero, no han tenido que darme muchas indicaciones, porque todos tenemos que estar preparados para lo que era el plan de partido. En este caso, yo tenía que hacer algo muy parecido a lo que yo ingresé a hacer. Entonces, creo que esa fue la clave, estar pendiente, estar atento a lo que se necesitaba en el partido, y bueno, en este caso me tocó a mí y lo pude hacer bien”.

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Por su parte, Johan Mojica destacó la madurez en alza entre el plantel con cada partido. “El equipo ha estado teniendo cada vez más madurez, concentrados, las vigilancias, portería a cero, haciendo goles, pudiendo hacer más, pero nos quedamos con el trabajo en colectivo y seguir dándole continuidad a ese fútbol serio, a ese fútbol maduro que estamos teniendo, con todo lo que hemos pasado en Copa América, eliminatorias y demás”, afirmó.

Luis Díaz, elegido figura del partido por la FIFA, pidió calma tras la clasificación de Colombia y destacó el crecimiento del equipo en el Mundial 2026 - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Luis Díaz también habló ante los medios de comunicación y aseguró sentirse cómodo en el campo de juego, pese a los goles anulados. “Contra Portugal hicimos un excelente partido, correcto. Es un equipo muy grande, que tiene unos nombres increíbles y juega de tú a tú. Y creo que fuimos superiores en muchos momentos. Y hoy también me sentí muy cómodo, muy tranquilo. En lo grupal también hicimos un partidazo. Creo que estamos creciendo partido a partido. Solo falta ese detallito de concretar un poco más los goles”, apuntó, describiendo el trámite del partido como “muy correcto”.

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Díaz, elegido por la FIFA como la figura del partido, hizo un llamado a la calma a los aficionados y los periodistas deportivos en cuanto a las posibilidades de la Tricolor de llegar lejos.

“Hay que tratar ahora de estar tranquilos. No hemos ganado absolutamente nada. Estos partidos son muy difíciles. Todos los partidos que hemos visto han sido apretados. Lo bueno y lo positivo es que nosotros estamos jugando muy bien, nos sentimos cómodos, estamos siendo una familia, estamos trabajando en equipo, y eso va a servir para lo que viene”, expresó el delantero del Bayern Múnich.