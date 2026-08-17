Jorge Carrascal se luce con Flamengo: gol y dos asistencias en goleada 5-1 ante Mirassol

El colombiano, Jorge Carrascal, fue decisivo en la victoria de Flamengo 5-1 ante Mirassol. El cartagenero anotó el primer tanto y dio asistencias posteriomente -crédito @Flamengo/X

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El Flamengo volvió a mostrar su poder ofensivo y encontró en Jorge Carrascal a uno de sus grandes protagonistas. El equipo de Río de Janeiro goleó 5-1 a Mirassol como visitante, en una actuación en la que el colombiano marcó un gol y participó directamente en otras dos anotaciones.

La presentación del mediocampista fue determinante para que el conjunto brasileño sumara tres puntos y se acercara al primer lugar del Brasileirao. Con este resultado, Flamengo llegó a 45 puntos y quedó a tres del líder Palmeiras, mientras Carrascal volvió a demostrar que atraviesa un buen momento desde su llegada al club.

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El colombiano abrió el marcador al minuto 22 con una definición precisa tras una jugada colectiva del equipo brasileño -crédito @Flamengo/X

El colombiano apareció desde temprano para inclinar el partido a favor del Mengao. Al minuto 22 recibió una pelota de Gonzalo Plata dentro del área, realizó un movimiento para desacomodar a su marcador y encontró el espacio necesario para definir ante la salida del arquero. Plata dejó el balón servido dentro del área y Carrascal engañó al arquero con un movimiento antes de sacar un remate preciso junto al palo.

La anotación significó la séptima del cartagenero con la camiseta del equipo brasileño. Sin embargo, su aporte no se limitó al gol. Durante el compromiso se mostró participativo en la construcción ofensiva, buscó asociaciones con sus compañeros y generó varias acciones que pusieron en problemas a la defensa rival. El futbolista de 28 años también protagonizó una de las jugadas más discutidas del partido. Antes del descanso recibió el balón, dejó atrás a un defensor con una gambeta y quedó encaminado hacia el área con ventaja. Cuando avanzaba a toda velocidad, fue derribado por el último hombre de la defensa.

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El árbitro decidió mostrar únicamente tarjeta amarilla, decisión que provocó reclamos de los jugadores del Flamengo y comentarios entre los aficionados del club en redes sociales. La acción generó discusión debido a la posición en la que quedó Carrascal y a la posibilidad de que hubiera una sanción más severa. El ‘Mengão’ continuó imponiendo condiciones después del descanso y encontró nuevamente espacios para ampliar la ventaja. Luis Araújo marcó uno de los tantos tras una acción en la que también participó Carrascal, mientras Pedro apareció como uno de los principales protagonistas del ataque del conjunto visitante.

Carrascal volvió a asociarse con Pedro en ataque, al entregarle una asistencia para el cuarto gol del Flamengo -crédito @Flamengo/X

El delantero convirtió el tercer gol y más adelante volvió a celebrar gracias a otra intervención del mediocampista colombiano. En el minuto 66, Carrascal entregó una asistencia que dejó a Pedro en posición favorable para marcar nuevamente y aumentar la diferencia. La conexión entre ambos volvió a quedar expuesta como una de las armas ofensivas del equipo. En redes sociales, el colombiano es conocido popularmente como “Carrascrack”, un apodo de los hinchas sobre su capacidad para generar fútbol y desequilibrar.

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Con el marcador a favor, Flamengo administró el encuentro durante los minutos finales. Samuel Lino marcó el quinto tanto en el minuto 74, mientras que Joa Víctor consiguió el descuento para Mirassol tres minutos después. La actuación también confirmó el crecimiento de Carrascal en las últimas jornadas, después de convertirse nuevamente en una pieza importante para la producción ofensiva del equipo.

El próximo desafío llegará en una competición diferente. Flamengo recibirá al Cruzeiro el miércoles 19 de agosto, a las 7:30 p. m., hora de Colombia, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. La serie llega igualada 1-1 y tendrá como escenario el estadio Maracaná. Flamengo buscará conseguir allí el resultado que le permita avanzar a los cuartos de final y continuar con la defensa del título conseguido durante la temporada anterior.

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Flamengo se mantiene en la pelea por el liderato del Brasileirao y ahora prepara su duelo ante Cruzeiro por la Libertadores -crédito Tiago Trindade/ REUTERS

Para ese compromiso se espera que Carrascal vuelva a aparecer desde el inicio. Después de su actuación frente a Mirassol, el colombiano llega como una de las principales alternativas ofensivas del conjunto brasileño, con la responsabilidad de mantener el nivel mostrado y ayudar al Flamengo a seguir con vida en el torneo continental, uno de los grandes objetivos de la temporada.