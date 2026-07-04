BC Place Vancouver, así es el estadio canadiense del Mundial 2026 que recibirá el partido entre Colombia y Suiza

El BC Place de Vancouver albergará el partido entre Colombia y Suiza en los octavos de final del Mundial 2026, el último que recibirá del certamen - crédito Anne-Marie Sorvin/USA TODAY Sports

BC Place, el estadio multiusos ubicado en el lado norte de False Creek, en el corazón de Vancouver, Columbia Británica, lleva más de 40 años como referente del deporte y el espectáculo en Canadá.

Para el Mundial 2026, el recinto —rebautizado oficialmente como BC Place Vancouver por exigencia de la FIFA, que prohíbe denominaciones comerciales durante el torneo— tenía contemplado acoger siete partidos, incluidos dos de la selección canadiense en la fase de grupos y dos encuentros de la ronda eliminatoria.

A lo largo del torneo, albergó el 6-0 de Canadá sobre Qatar en la segunda fecha de la fase de grupos, las victorias de Suiza por 2-1 sobre los anfitriones y la posterior en octavos de final ante Argelia por 2-0, el partido en el que Australia venció a Turquía 2-0, las derrotas de Nueva Zelanda en fase de grupos ante Egipto y Bélgica. En consecuencia, el partido de octavos de final entre Colombia y Suiza será el último del recinto en esta Copa del Mundo.

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Historia del BC Place

El estadio abrió sus puertas el 19 de junio de 1983 con un costo de construcción de CA$126,1 millones. Su primera cubierta era una cúpula inflable de aire comprimido, la más grande de ese tipo en el mundo en aquel momento.

Tras los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010, donde fue sede de las ceremonias de apertura y clausura, el recinto cerró durante 16 meses para una renovación total de CA$563 millones. El resultado fue una transformación radical: la vieja cubierta cedió su lugar al techo retráctil con soporte de cables más grande del mundo, con una apertura de 100 por 85 metros que puede abrirse o cerrarse en apenas 20 minutos.

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EL BC Place recibió siete partidos, cinco de fase de grupos y dos de eliminación directa - crédito Lee Smith/REUTERS

El techo retráctil garantiza que los partidos se celebren en condiciones controladas, independientemente del clima del noroeste del Pacífico. En días despejados, la cubierta puede abrirse para ofrecer una experiencia híbrida entre interior y exterior, con vistas a las montañas de la Costa Norte sobre el borde del estadio. La capacidad oficial para el Mundial es de 54.500 espectadores, distribuidos en varios niveles con asientos de 51 centímetros de ancho y portavasos en cada plaza.

La tecnología audiovisual es otro de los rasgos distintivos del recinto. Suspendida del centro de la estructura del techo, una pantalla HD de cuatro caras de 21 por 12 metros convierte cada repetición en un espectáculo. Alrededor del estadio, una franja electrónica LED de 670 metros de circunferencia y más de 1.140 pantallas HDTV distribuidas por los pasillos, las zonas de restauración y las áreas de concesión aseguran que ningún aficionado pierda la acción del partido, ni siquiera durante los desplazamientos dentro del recinto. El sistema, llamado Stadium Vision, permite que cada pantalla funcione con una fuente de video independiente.

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La fachada exterior también forma parte del espectáculo. Una iluminación LED rodea el perímetro del edificio y permite proyectar animaciones de color visibles desde toda la bahía de False Creek, en lo que el estadio denomina su “Northern Lights Display”.

La superficie de juego, certificada con la calificación FIFA 2 estrellas, fue adaptada para el torneo con césped natural cultivado bajo luces de crecimiento, con el techo cerrado durante los días de partido y abierto entre semana para que el campo reciba luz solar directa.

EL BC Place es el hogar de los Vancouver Whitecaps de la MLS - crédito Anne-Marie Sorvin/Imagn Images

Para el Mundial 2026, el recinto recibió mejoras adicionales: nuevas instalaciones de transmisión y medios para cumplir con los requisitos técnicos de la FIFA, ampliación de los espacios accesibles para personas con discapacidad, modernización de las áreas de concesión y refuerzo de la infraestructura de seguridad en todos los accesos.

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Los aficionados entran por ocho puertas generales etiquetadas de la A a la H, con acceso mediante boletos móviles exclusivamente —no se aceptan capturas de pantalla ni impresiones—, y el estadio opera como recinto sin efectivo, con pago únicamente mediante tarjeta.

El historial del BC Place incluye nueve partidos de la Copa Mundial Femenina FIFA 2015, entre ellos la final entre Estados Unidos y Japón, la Copa de Oro CONCACAF 2023 y la ceremonia de apertura de los Invictus Games 2025.

Su récord de asistencia es de 65.061 espectadores, registrado el 2 de septiembre de 2023 durante el concierto de Ed Sheeran de la gira +–=÷×. En el ámbito deportivo local, el recinto es la sede habitual de los BC Lions de la Canadian Football League (CFL), los Vancouver Whitecaps FC de la Major League Soccer (MLS) y los Vancouver Rise FC de la Northern Super League, además de albergar el torneo anual Canada Sevens del World Rugby Sevens Series.

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El acceso al estadio desde el aeropuerto internacional de Vancouver (YVR), ubicado a unos 11 kilómetros, se realiza directamente en SkyTrain hasta las estaciones Stadium–Chinatown, a seis minutos a pie del recinto, o Yaletown–Roundhouse, a nueve minutos. Para el Mundial, los aficionados deben llegar con al menos dos horas de antelación y solo pueden ingresar bolsos transparentes de hasta 30 por 15 por 30 centímetros o un pequeño clutch.