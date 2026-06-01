Colombia

Elecciones en Barranquilla: un niño “botó” la cédula de su papá dentro de la urna y el hecho llamó la atención en el puesto de votación

En video quedó el momento cuando el menor decidió participar en la jornada a su manera

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La irrupción inesperada de un niño durante el voto de su padre, el concejal Alexis Castillo Jiménez, marcó uno de los momentos más comentados de la jornada electoral en Colombia, eclipsando incluso la clasificación de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda a la segunda vuelta presidencial - crédito alexiscastillojimenez / Tik Tok

La primera vuelta presidencial en Colombia dejó como candidatos para la segunda vuelta, que se realizará el 21 de julio de 2026, a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, y también registró curiosos momentos que circularon en redes sociales.

Uno de los más comentados lo protagonizó el concejal de Barranquilla Alexis Castillo Jiménez, que acudió a votar en compañía de sus dos hijos y se grabó durante el proceso.

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Mientras dirigía unas palabras a los jurados, su hijo Silvio tomó la cédula, que Castillo tenía en la mano, y la depositó en la urna. El episodio se viralizó y desató una ola de comentarios en línea. Entre los mensajes resaltaron frases como: “Quiero ver el video de cómo recupero la cédula” y “Disculpen, es permitido ir con niños a estos eventos?”.

Otras personas cuestionaron el procedimiento: “Ningún sufragante debe estar adentro cuando ya se cierran votaciones por ende debió esperar después del conteo y cierre, es el deber ser”, y bromearon: “El niño: votaste en primera por Abelardo, pero ya en la segunda no te dejo”.

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