Iván Cepeda afirmó que no hubo fraude en las elecciones presidenciales de primera vuelta: “No hemos encontrado evidencias”

Iván Cepeda aseguró que no hay pruebas de fraude en la primera vuelta presidencial - crédito Colprensa

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, afirmó este lunes 1 de junio de 2026 que su equipo de verificación electoral no ha identificado pruebas de irregularidades en la primera vuelta presidencial realizada el domingo 31 de mayo.

Durante una rueda de prensa, Cepeda subrayó que los sistemas de observación y control han estado activos desde la noche de la elección, revisando cada reporte recibido sobre el desarrollo del proceso.

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“No hemos encontrado evidencias”, declaró Cepeda en respuesta a las consultas sobre la transparencia de los comicios. Señaló que, tras revisar los resultados y analizar los reportes de su equipo, no existen hallazgos que justifiquen una denuncia formal por anomalías.

“Lo tengo que decir porque en esto soy una persona seria y transparente”, enfatizó el aspirante, y añadió: “No hemos encontrado en este momento del desarrollo de esa labor evidencias sobre hechos que sean de una dimensión o de una profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”.

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A pesar de la tranquilidad transmitida en sus declaraciones, Cepeda aclaró que su campaña continuará observando el desarrollo de los escrutinios.

Iván Cepeda insiste en la transparencia electoral y mantiene vigilancia sobre el escrutinio - crédito Prensa Iván Cepeda

El candidato afirmó: “Seguiremos revisando la información electoral y esperaremos el resultado de los escrutinios oficiales antes de pronunciarnos de manera definitiva”.

En su intervención, Cepeda reiteró la importancia de mantener la vigilancia y la transparencia en cada etapa del proceso. Insistió en que cualquier pronunciamiento definitivo dependerá del avance de los escrutinios y de la confirmación de los resultados oficiales.

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Esta posición representa un cambio respecto a la noche del domingo, cuando el dirigente manifestó que no reconocería los resultados preliminares mientras persistieran dudas sobre el censo electoral y algunas impugnaciones reportadas por sus testigos.

En ese contexto, Cepeda mencionó un desfase de cerca de 885.000 personas en el censo electoral y aseguró que se analizaban comportamientos atípicos en ciertas mesas de votación. Esos cuestionamientos coincidieron con las inquietudes expresadas por el presidente Gustavo Petro respecto al conteo inicial.

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Según las cifras preliminares, Cepeda avanzó a la segunda vuelta presidencial junto a Abelardo de la Espriella, quien lideró la jornada en número de votos. La definición de la Presidencia para el periodo 2026-2030 está prevista para el 21 de junio, fecha en que se conocerá quién será el próximo mandatario de Colombia.

El equipo de Iván Cepeda no detectó anomalías tras revisión de los comicios - crédito Visuales IA

Así les fue a los candidatos presidenciales en las elecciones del 31 de mayo: De la Espriella y Cepeda a segunda vuelta

Culminó la primera vuelta presidencial en Colombia tras una jornada electoral que convocó cerca de 24 millones de votantes. El escrutinio ubicó a Abelardo de la Espriella, representante de Defensores de la Patria, y a Iván Cepeda, del Pacto Histórico, como los principales contendientes para la segunda vuelta que se celebrará el 21 de junio.

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Con casi la totalidad de mesas informadas, la Registraduría General de la Nación anunció que De la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, cifra equivalente al 43,74% del total. Por su parte, Cepeda sumó 9.688.361 sufragios, lo que representa el 40,90%. Ambos candidatos se enfrentarán por la presidencia en la próxima cita electoral.

En tercer lugar se ubicó Paloma Valencia, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con 1.639.685 votos y una participación del 6,92%. Valencia quedó relegada y fuera de la competencia principal.

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Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella a segunda vuelta presidencial - crédito EFE/ Carlos Ortega / Ernesto Guzmán Jr.

Detrás de ella apareció Sergio Fajardo, quien alcanzó 1.009.073 votos (4,26%), superando apenas el umbral para la reposición de votos, con alrededor de 100.000 sufragios más que en la elección anterior.

La jornada fue calificada como “relativamente normal” por las autoridades, aunque se reportaron hechos delictivos relacionados con la actividad electoral.

Uno de los incidentes destacados fue la aprehensión de un hombre en Ricaurte (Cundinamarca) que transportaba más de COP 110 millones en efectivo sin justificación. Además, se registró la detención de cinco individuos en Popayán (Cauca), señalados de verificar certificados electorales de ciudadanos identificados con una colectividad específica.

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El proceso estuvo marcado por alta concurrencia y vigilancia, en un contexto donde la transparencia y la seguridad resultaron ejes centrales del evento.