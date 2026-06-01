James Rodríguez protagonizó el banderazo a la selección Colombia en Bogotá: fotos, autógrafos y hasta alzó a un niño

El capitán y 10 de la selección Colombia firmó varias camisetas y se tomó fotos con los hinchas - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

La selección Colombia tuvo su último entrenamiento en Bogotá antes del partido de despedida contra Costa Rica y previo al viaje a Norteamérica, donde jugará un último partido amistoso antes del debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Uzbekistán en la Ciudad de México.

El estadio Metropolitano de Techo, al suroccidente de Bogotá, fue el escenario de la última práctica y también fue el sitio en donde se reunieron al menos 100 hinchas, convocados por la barra La Fiebre Amarilla, para realizar el tradicional banderazo, que se popularizó entre los fanáticos cafeteros durante la Copa América USA 2024.

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Los hinchas esperaron alrededor de cuatro horas para poder saludar a los jugadores de la selección Colombia - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Luego del entrenamiento, los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo salieron del estadio para saludar a los allí presentes. James Rodríguez lideró el saludo y se animó a ir hasta las vallas de seguridad en donde se tomó fotografías, firmó varias camisetas e incluso alzó a uno de los menores que acompañaban a sus padres.

A las afueras del estadio Metropolitano de Techo hinchas de varios equipos se unieron para alentar a la selección Colombia - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Daniel Muñoz, Juan Fernando Quintero y la figura del Bayern Múnich de Alemania, Luis Díaz, fueron otros de los jugadores que agradecieron a los hinchas su acompañamiento y les dejaron su autógrafo.

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El partido de despedida de la selección Colombia se jugará el lunes 1 de junio desde las 6:00 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El encuentro tendrá un evento musical previo a la salida de los equipos, realizado por Morat desde las 4:45 p. m.